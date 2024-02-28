Усиление мобилизации в Украине: как призывают офицеров запаса

Офицера запаса могут мобилизовать не по его специальности и на более низкую должность. Если он проигнорирует "боевую повестку", за это предусмотрена уголовная ответственность.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и одной из категорий военнообязанных являются офицеры запаса. Журналисты "Факты ICTV" разобрались, какие у них права и обязанности в соответствии с законом.

Офицеры запаса — кто это?

Гражданин становится офицером запаса, если:

имеет диплом бакалавра или высшей образовательной степени;

закончил курс соответствующей военной подготовки;

сдал экзамен после окончания муштры;

прошел аттестацию до офицерского состава.

Если лицо соответствует всем условиям, по закону оно получает первичное воинское звание офицера запаса и является военнообязанным.

То есть офицерами запаса являются студенты, которые прошли "военную кафедру", то есть обучение по специальной дополнительной программе параллельно с посещением вуза.

Могут ли мобилизовать офицера запаса?

По закону мобилизации подлежат все военнообязанные граждане, и офицеры запаса не являются исключением. Во время объявленной всеобщей мобилизации украинцы из этой категории обязаны прийти в ТЦК, обновить о себе данные и пройти медосмотр. В военкомате их направляют на подготовку для совершенствования военной специальности.

Офицеры запаса не могут переезжать, не сообщив о своем намерении в ТЦК и не получив соответствующее разрешение от руководителя военкомата.

В условиях военного положения таких граждан могут мобилизовать не только по специальностям, которые указаны в их документах. Их могут назначать и на более низкие должности.

Офицер запаса имеет отсрочку от мобилизации, если:

имеет инвалидность или статус временно непригодного к службе;

забронирован предприятием или организацией, где работает;

имеет жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

имеет родственников, нуждающихся в уходе;

многодетный и тому подобное.

В общем основания для получения отсрочку те же, что и у других военнообязанных украинцев.

Если офицер запаса был признан ВВК ограниченно годным к службе, он может быть мобилизован. Однако этот статус влияет на то, какие задачи лицо будет выполнять и где будет служить.

Получив "боевую повестку" такие мужчины должны приехать в пункт сбора. Если мобилизационное распоряжение проигнорировано, это могут квалифицировать как уклонение от призыва и привлечь нарушителя закона к уголовной ответственности.

Напомним, в The New York Times предупредили, что усиление мобилизации в Украине может вызвать новый демографический кризис "через десятилетия".

Фокус разобрал, какие нормы по мобилизации установлены действующим законом. В частности, в материале опубликован список категорий граждан, которые считаются военнообязанными.