"Создали невозможное": экс-глава ГУР поделился подробностями сотрудничества Украины с ЦРУ

По словам генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка, многие страны тратят годы на то, чтобы добиться доверия от американской разведки. У Киева на это ушло меньше, чем полгода.

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Украине быстро удалось наладить связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки. Действия Киева поразили Вашингтон. Такое мнение озвучил экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины и бывший начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью для "24 канала".

По его словам, статья The New York Times о том, что ЦРУ уже давно тайно помогает Украине в борьбе с Россией была согласованной и ее цель в том, чтобы убедить американцев выделить Киеву новый пакет военной помощи.

Валерий Кондратюк также упоминается в этом материале, ведь именно он мог помогать налаживать связи с американской спецслужбой. Обычно странам нужно несколько лет для того, чтобы сформировать доверие, но у Украины это заняло меньше, чем полгода.

Связано это с тем, как считает бывший глава разведки, что необходимо было сделать первый шаг и Украина пошла на это. Отдельно он добавил, что в Вашингтоне быстро осознали, что они могут получать важную информацию про Россию с украинской территории.

"Мы показали наши возможности. Это были небольшие на то время возможности. Однако даже то, что было, поразило тогда Соединенные Штаты. Американские аналитики, которые давали экспертизу этих документов (переданные Украиной, — ред.), сказали очень просто: "Мы не видели ничего лучшего относительно военного потенциала России со времен Холодной войны", — заявил Валерий Кондратюк.

Также отмечено, что были бюрократические преграды и политические ограничения, поэтому сначала было сложно установить уровень доверия. Когда удалось найти людей, которые готовы поддерживать и развивать отношения, все окончательно наладилось.

В результате США и Украина вместе "создали невозможное" за короткое врем, что существенно развило возможности Киева.

"Для того, чтобы что-то "родилось", 9 месяцев перед тем должны что-то сделать. Вот мы тогда с 2014 по 2016 годы что-то сделали, чтобы в период нападения российской агрессии у нас уже были какие-то возможности не только проводить, но и заблаговременно осуществлять операции и владеть ситуацией", — подытожил Валерий Кондратюк.

Напомним, 25 февраля сообщалось о том, что на территории Украины могут работать 12 секретных объектов ЦРУ, при помощи которых спецслужба следит за россиянами. По информации журналистов, на протяжении более десяти лет Соединенные Штаты Америки поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии РФ.