Гибридная война на морском дне: как беспилотники меняют формат подводных сражений (фото)

В сценариях гибридной войны все чаще будут применять подводные беспилотники, считает военных эксперт Х. И. Саттон. При этом, чтобы нанести ущерб не обязательно обладать мощным военным потенциалом.

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Морские беспилотники, очевидно, формируют новый формат военно-морской войны, о чем свидетельствуют успехи Вооруженных сил Украины в Черном море. Однако ситуация с подводными дронами (AUV) несколько иная — одна из сфер, где они могут проявить себя — это война на морском дне. Об особенностях такого противостояния в будущих военных сценариях рассказал 28 февраля эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон в материале Naval News.

Военный аналитик отмечает, что на морском дне наступила новая эпоха войны, когда подводная инфраструктура будет все чаще становиться объектом нападения, о чем свидетельствует недавнее предполагаемое нападение повстанцев-хуситов на подводные кабели в Красном море.

В целом, считает Саттон, события в Черном, Красном и Балтийском морях указывают на изменение способов ведения войн и гибридных боевых действий. Атаки на подводную инфраструктуру, вероятно, станут более распространенными и даже ожидаемыми, убежден эксперт.

Украинский подводный дрон "Маричка"

"Жертвой будущих войн может стать ваше интернет-соединение, когда будет перерезан кабель. Или ваш счет за отопление, когда взорвут газопровод или электрический кабель. И эти события могут происходить за тысячи километров и на сотни метров ниже уровня моря. Эти новые угрозы недостаточно хорошо изучены", — подчеркивает эксперт.

Новые угрозы

В материале говорится что современный мир стал более взаимосвязанным, поэтому любая атака на подводную инфраструктуру любой страны может отразится на многие события в мире. Например, атака на морскую ветряную электростанцию в Швеции может отразиться на счетах за электричество в Ирландии.

Кроме того, под угрозой могут оказаться Интернет, центры обработки данных и атомные электростанции — все они подвержены атакам, а мировые правительства только постепенно приходят к пониманию этого нового аспекта морской войны.

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Саттон пишет, что морская подводная инфраструктура является слишком заманчивой для гибридной войны. При чем, чтобы совершить какую-либо диверсию не обязательно быть страной с огромным военным потенциалом, что и доказали хуситы в Красном море. А тем более подводные операции для нанесения противнику ущерба смогут проводить и государства мощными вооруженными силами.

Например, повреждение кабелей, идущих в Тайвань, фактически обесточит остров, что значительно затруднит оборону и координацию действий, в случае конфликта с Китаем.

"Сегодня вполне реально, что атаки на инфраструктуру морского дна будут обычным явлением в горячих войнах. Кажется немыслимым, что китайская атака на Тайвань не будет включать в себя хотя бы угрозу войны на морском дне", — прогнозирует эксперт.

Потенциал России на морском дне

Что касается Российской Федерации, то она больше всех инвестирует в наступательный военный потенциал на морском дне. Она располагает флотом атомных подводных лодок, предназначенных для доставки более мелких ядерных субмарин, которые могут воздействовать на инфраструктуру морского дна глубоко под поверхностью. К ним добавляются специализированные корабли, наиболее известный из которых "Янтарь", и многие другие средства.

Но для эффективных действий не обязательно иметь специализированные средства, так как постоянно совершенствуются автономные подводные аппараты (AUV). Они могут быть запущены с расстояния в сотни или даже тысячи миль, незаметно приблизиться к цели и взорвать ее. Они могут обнаружить кабель или трубу с помощью гидролокатора или любого другого из множества доступных средств, заложить бомбу или просто взорвать себя, став дроном-камикадзе.

Вместе с тем планировать такие операции всегда очень сложно — требуется предельно качественная разведка. Но технические средства для достижения этой цели вполне доступны для большинства военно-морских сил. Более того все больше производителей в мире обладают необходимыми технологиями для создания подходящих аппаратов AUV.

Ранее сообщалось, что Компания Qysea презентовала новую модель подводного дрона FiFish E-GO с камерой HD и четырьмя светодиодными прожекторами. Особенностью беспилотника является использование алгоритмов на основе искусственного интеллекта в управляющем программном обеспечении.