Гібридна війна на морському дні: як безпілотники змінюють формат підводних битв (фото)

У сценаріях гібридної війни дедалі частіше застосовуватимуть підводні безпілотники, вважає військових експерт Х. І. Саттон. При цьому, щоб завдати шкоди, не обов'язково володіти потужним військовим потенціалом.

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Морські безпілотники, очевидно, формують новий формат військово-морської війни, про що свідчать успіхи Збройних сил України в Чорному морі. Однак ситуація з підводними дронами (AUV) дещо інша — одна зі сфер, де вони можуть проявити себе — це війна на морському дні. Про особливості такого протистояння в майбутніх військових сценаріях розповів 28 лютого експерт із військово-морських сил Х. І. Саттон у матеріалі Naval News.

Військовий аналітик зазначає, що на морському дні настала нова епоха війни, коли підводна інфраструктура дедалі частіше ставатиме об'єктом нападу, про що свідчить нещодавній ймовірний напад повстанців-хуситів на підводні кабелі в Червоному морі.

Загалом, вважає Саттон, події в Чорному, Червоному і Балтійському морях вказують на зміну способів ведення воєн і гібридних бойових дій. Атаки на підводну інфраструктуру, ймовірно, стануть більш поширеними і навіть очікуваними, переконаний експерт.

Український підводний дрон "Марічка"

"Жертвою майбутніх воєн може стати ваше інтернет-з'єднання, коли буде перерізано кабель. Або ваш рахунок за опалення, коли підірвуть газопровід чи електричний кабель. І ці події можуть відбуватися за тисячі кілометрів і на сотні метрів нижче рівня моря. Ці нові загрози недостатньо добре вивчені", — підкреслює експерт.

Нові загрози

У матеріалі йдеться про те, що сучасний світ став більш взаємопов'язаним, тому будь-яка атака на підводну інфраструктуру будь-якої країни може вплинути на багато подій у світі. Наприклад, атака на морську вітряну електростанцію у Швеції може позначитися на рахунках за електрику в Ірландії.

Крім того, під загрозою можуть опинитися Інтернет, центри оброблення даних і атомні електростанції — всі вони схильні до атак, а світові уряди тільки поступово приходять до розуміння цього нового аспекту морської війни.

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Саттон пише, що морська підводна інфраструктура є занадто привабливою для гібридної війни. При чому, щоб здійснити будь-яку диверсію, не обов'язково бути країною з величезним військовим потенціалом, що й довели хусити в Червоному морі. А тим паче підводні операції для завдавання противнику шкоди зможуть проводити і держави з потужними збройними силами.

Наприклад, пошкодження кабелів, що йдуть до Тайваню, фактично знеструмить острів, що значно ускладнить оборону і координацію дій у разі конфлікту з Китаєм.

"Сьогодні цілком реально, що атаки на інфраструктуру морського дна будуть звичайним явищем у гарячих війнах. Здається немислимим, що китайська атака на Тайвань не буде охоплювати хоча б загрозу війни на морському дні", — прогнозує експерт.

Потенціал Росії на морському дні

Що стосується Російської Федерації, то вона найбільше інвестує в наступальний військовий потенціал на морському дні. Вона має у своєму розпорядженні флот атомних підводних човнів, призначених для доставлення дрібніших ядерних субмарин, які можуть впливати на інфраструктуру морського дна глибоко під поверхнею. До них додаються спеціалізовані кораблі, найвідоміший з яких "Янтар", і багато інших засобів.

Але для ефективних дій не обов'язково мати спеціалізовані засоби, оскільки постійно вдосконалюються автономні підводні апарати (AUV). Вони можуть бути запущені з відстані в сотні або навіть тисячі миль, непомітно наблизитися до цілі і підірвати її. Вони можуть виявити кабель або трубу за допомогою гідролокатора або будь-якого іншого з безлічі доступних засобів, закласти бомбу або просто підірвати себе, ставши дроном-камікадзе.

Водночас планувати такі операції завжди дуже складно — потрібна гранично якісна розвідка. Але технічні засоби для досягнення цієї мети цілком доступні для більшості військово-морських сил. Ба більше, дедалі більше виробників у світі володіють необхідними технологіями для створення відповідних апаратів AUV.

Раніше повідомлялося, що Компанія Qysea презентувала нову модель підводного дрона FiFish E-GO з камерою HD і чотирма світлодіодними прожекторами. Особливістю безпілотника є використання алгоритмів на основі штучного інтелекту в програмному забезпеченні, що управляє.