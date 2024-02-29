"Это только начало": боец из 3 ОШБр высказался о боях за Авдеевку (видео)

Командир штурмовой группы заявил, что стоит готовиться к масштабным наступлениям российских войск.

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Наступление россиян на Авдеевку фактически является началом новой наступательной кампании. Об этом рассказал боец Николай "Макар" из 3 ОШБр YouTube-каналу Ukrainian Witness.

Командир штурмовой группы рассказал о боях за город. По его мнению, выход войск из населенного пункта является правильным решением.

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"Мы и так за эту войну потеряли очень много", — пояснил он.

Николай отметил, что стоит готовиться к интенсивным боям. Оккупанты снова могут организовать наступления.

"Начало их какой-то кампании", — добавил боец.

ВСУ, по его словам, нужно больше оружия. Дроны и системы РЭБ это уже необходимость для Сил обороны. Не обошел он и вопрос мобилизации, заявив, что в армии нужны постоянно люди.

"Нужно готовиться к большим масштабам", — подчеркнул боец.

Бои за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

В районе Авдеевки, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, украинские воины отбили 25 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В начале этих суток подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, 29 февраля британская разведка сообщила, что войска РФ пытаются закрепиться вокруг Авдеевки. По словам аналитиков, противник хочет сейчас нарастить темп наступления, чтобы не дать украинским защитникам эффективно выстроить оборону. Также в британской разведке отметили, что российские оккупанты, скорее всего, взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов в этом районе. Речь идет о Ласточкино, Степном и Северном. Соответственно, такие тактические успехи могут помочь противнику укрепить свои позиции вокруг Авдеевки.