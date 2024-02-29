"Це тільки початок": боєць з 3 ОШБр висловився щодо боїв за Авдіївку (відео)

Командир штурмової групи заявив, що варто готуватися до масштабних наступів російських військ.

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Наступ росіян на Авдіївку фактично є початком нової наступальної кампанії. Про це розповів боєць Микола "Макар" з 3 ОШБр YouTube-каналу Ukrainian Witness.

Командир штурмової групи розказав про бої за місто. На його думку, вихід військ із населеного пункту є правильним рішенням.

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"Ми й так за цю війну втратили дуже багато", – пояснив він.

Микола наголосив на тому, що варто готуватися до інтенсивних боїв. Окупанти знову можуть організувати наступи.

"Початок їхньої якоїсь кампанії", – додав боєць.

ЗСУ, з його слів, потрібно більше зброї. Дрони та системи РЕБ це вже необхідність для Сил оборони. Не оминув він й питання мобілізації, заявивши, що у війську потрібні постійно люди.

"Потрібно готуватися до великих масштабів", – наголосив боєць.

Бої за Авдіївку – дані Генштабу ЗСУ

В районі Авдіївки, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, українські воїни відбили 25 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На початку цієї доби підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрмяку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 .

Нагадаємо, 29 лютого британська розвідка повідомила, що війська РФ намагаються закріпитися навколо Авдіївки. За словами аналітиків, противник хоче зараз наростити темп наступу, щоб не дати українським захисникам ефективно вибудувати оборону. Також у британській розвідці зазначили, що російські окупанти, найімовірніше, взяли під свій контроль ще кілька населених пунктів у цьому районі. Йдеться про Ласточкине, Степове та Сєверне. Відповідно, такі тактичні успіхи можуть допомогти противнику зміцнити свої позиції навколо Авдіївки.