В Японии впервые испытали новый вертолет HH-60W Jolly Green II: что известно о машине (видео)

Американский вертолет, который в авиационных кругах ласково называют "Виски", должен заменить ветерана HH-60G Pave Hawk. Новая машина имеет более мощный двигатель и лучше защищен от ракетных атак.

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В Японии в небе над Окинавой 27 февраля состоялся первый испытательный полет новейшего американского спасательного вертолета HH-60W Jolly Green II. Этот полет ознаменовал дебют HH-60W, который в авиационных кругах ласково называют "Виски", сообщают обозреватели Bulgarian Military.

Новая машина призвана заменить HH-60G Pave Hawk, который используется в поисково-спасательных операциях. Летные испытания 27 февраля были еще знаменательными потому, что это был первый полет HH-60W с полностью готовым экипажем на борту.

Авторы материала обратили внимание, что еще в 2020 году министр американских ВВС Фрэнк Кендалл подчеркнул необходимость перехода к высокотехнологичным боевым операциям против Китая и России, признавая реальность "крайне спорного" воздушного пространства.

Изначально планировалось что ВВС США закупят не менее 113 таких вертолетов. Однако в одном из последующих заявлений Кендалл скорректировал этот показатель до 75 единиц для американских воздушных сил.

Особенности HH-60W

Прежде всего, отмечают эксперты, новый Jolly Green II отличается от Pave Hawk более мощным двигателем. Это значит что машина преодолевает большее расстояние от своего предшественника и делает это быстрее, что критично при спасательных операций, где время имеет решающее значение.

Также HH-60W имеет большую грузоподъемность и больший по объему топливный бак, за счет чего можно дольше находиться в воздухе без дозаправки.

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"Виски" может похвастаться современной кабиной, которая позволяет пилотам лучше видеть окружающую обстановку. Кроме того, он оснащен передовыми системами пилотирования, такими как цифровой автопилот, что делает его более простым в управлении и надежным.

В плане защиты он также оснащен лучше HH-60G, имея на борту приемники радиолокационного предупреждения, инфракрасные датчики предупреждения о ракетном нападении, а также систему рассеивания сигнальных ракет и зенитных снарядов.

Изменения коснулись авионики и бортовых систем, а модульная конструкция вертолета позволяет легко интегрировать новые технологии по мере их появления. Это гарантирует, что машина еще долгое время будет оставаться в авангарде вертолетных технологий.

Ранее сообщалось, что на выставке авиации в Сингапуре представила ударный вертолет Z-10ME. Машина предназначена для борьбы с танками и бронетехникой противника, но для воздушного боя оснащена ракетами класса "воздух-воздух" TY-90.