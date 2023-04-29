Полученные ВВС США вертолеты HH-60W оказались "не особо полезными" для войны с Китаем

Вертолет компании Sikorsky разрабатывался для низкоинтенсивных конфликтов. В случае полномасштабной войны с КНР театр боевых действий будет другим.

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Военно-воздушные силы США получили поисково-спасательные вертолеты Sikorsky HH-60W Jolly Green II, однако они не являются "особенно полезными" в китайской зоне операций. Об этом 29 апреля написали в The War Zone.

Один из офицеров службы закупок заявил, что ВВС США значительно сократили планы приобретения HH-60W, поэтому силы рассматривают несколько нетрадиционных вариантов, которые смогут выполнять необходимые операции в случае войны с Китаем. К примеру, спасти сбитый экипаж в зоне конфликта.

Во время слушания в комитете Сената США по вооруженным силам по воздуху и земле. Ключевым вопросом стал статус вертолета HH-60W. В 2014 году компания Sikorsky получила контракт на строительство нового парка поисково-спасательных вертолетов для замены устаревшего HH-60G Pave Hawk. Сначала ВВС заказали 113 вертолетов Jolly Green II, однако изменение требований командования сократило их количество до 108, а сейчас до 65. При этом общая стоимость HH-60W составляет 4,1 млрд долларов.

HH-60G Pave Hawk является предшественником Jolly Green II

Проблема в том, что HH-60W Jolly Green II разрабатывался для малоинтенсивных боевых действий и среды с повышенной угрозой. Поэтому возникает вопрос, сможет ли вертолет в районе Тихого океана спасти побратимов, выстоять в условиях радиоэлектронной борьбы и вылететь из опасной зоны уцелевшим.

"Парк (HH-60W) предназначался для очень конкретных операций, они были приобретены для Ирака и Афганистана. Он не особенно полезен в китайской зоне операций", — заявил генерал-лейтенант Ричард Мур-младший, заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программ.

HH-60W не слишком полезен для высокоинтенсивных боевых действий

Перед командованием армии встают новые вызовы, возникающие из-за перспективы конфронтации или полномасштабного конфликта с участием Китая на Азиатско-тихоокеанском театре боевых действий. Для этого нужно найти замену HH-60W для будущих поисково-спасательных операций. В ВВС США заявили, что они ищут нетрадиционный способ решения проблемы.

Напомним, 19 апреля компания Sikorsky решила не подавать в суд на армию США из-за избрания вертолета Bell для замены действующего авиапарка.

Фокус перевел статью о 100-летии компании Sikorsky. Как производитель изменил учет вертолета.