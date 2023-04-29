Отримані ВПС США гелікоптери HH-60W виявились "не особливо корисними" для війни з Китаєм

Гелікоптер компанії Sikorsky розроблявся для низькоінтенсивних конфліктів. У випадку повномасштабної війни з КНР, театр бойових дій буде іншим.

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Військово-повітряні сили США отримали пошуково-рятувальні гелікоптери Sikorsky HH-60W Jolly Green II, однак вони не є "особливо корисними" у китайській зоні операцій. Про це 29 квітня написали в The War Zone.

Один з офіцерів служби закупівель заявив, що ВПС США значно скоротили плани придбання HH-60W, тому сили розглядають декілька нетрадиційних варіантів, які зможуть виконувати потрібні операції у випадку великої війни з Китаєм. Наприклад, врятувати збитий екіпаж в зоні конфлікту.

Під час слухання в комітеті Сенату США з питань збройних сил з повітря та землі. Ключевим питанням став статус гелікоптера HH-60W. У 2014 році компанія Sikorsky отримала контракт на будівництво нового парку пошуково-рятувальних гелікоптерів для заміни застарілого HH-60G Pave Hawk. Спочатку ВПС придбали 113 вертольотів Jolly Green II, однак зміна вимог командування, скоротила їхню кількість до 108, а зараз до 65. При цьому загальна вартість HH-60W складає 4,1 млрд доларів.

HH-60G Pave Hawk є попередником Jolly Green II

Проблема в тому, що HH-60W Jolly Green II розроблявся для малоінтенсивних бойових дій та для середовища з підвищеною загрозою. Тому постає питання, чи зможе гелікоптер в районі Тихого океану врятувати побратимів, вистояти в умовах радіоелектронної боротьби та вилетіти з небезпечної зони вцілілим.

"Парк (HH-60W) призначався для дуже конкретних операцій, їх було придбано для Іраку та Афганістану. Він не дуже особливо корисний в китайській зоні операцій", — заявив генерал-лейтенант Річард Мур-молодший, заступник начальника штабу ВПС США з планів та програм.

HH-60W не надто корисний для високоінтенсивних бойових дій

Перед командуванням армії стають нові виклики, які виникають через перспективу конфронтації чи навіть повномасштабного конфлікту за участю Китаю на Азійсько-тихоокеанському театру бойових дій. Для цього потрібно знайти заміну для HH-60W для майбутніх пошуково-рятувальних операцій. У ВПС США заявили, що вони шукають нетрадиційний спосіб розв'язання проблеми.

Нагадаємо, 19 квітня компанія Sikorsky вирішила не подавати в суд на армію США через обрання вертольота Bell для заміни чинного авіапарку.

Фокус переклав статтю про 100-річчя компанії Sikorsky. Як виробник змінив облік гелікоптера.