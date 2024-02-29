"Все уже на столе": четыре страны НАТО не исключают отправку войск в Украину

В Эстонии, Литве и Нидерландах рассказали, что думают об отправке войск в Украину. В Великобритании заявили, что их военные уже помогают ВСУ на территории воюющей страны.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявил, что ее страна рассматривает "все возможности" без исключения, чтобы помочь Украине победить в войне против России. Об этом сообщает издание Politico.

Комментария слова французского президента Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину, Каллас сказала, что лидеры стран НАТО и ЕС должны обсудить все возможности за закрытыми дверями.

"Я думаю, это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные вещи", — сказала Каллас.

Она отметила, что все для помощи Киеву находится "на столе".

Войска НАТО в Украине: в Литве не исключают подобного решения

Как пишет LRT, Литовские чиновники рассматривают возможность отправки литовских военных в Украину для обучения войск страны, но поддержка в виде оружия и боеприпасов пока остается главным приоритетом, заявил советник президента Кястутис Будрис, комментируя слова того же Макрона.

"Мы говорим о такой возможности, и делаем это совершенно открыто. Есть много нюансов относительно того, что может произойти и при каких условиях", — заявил он журналистам.

Также он отметил, что главным инструментом пока являются боеприпасы. Они нужны сегодня и были нужны еще вчера.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также рассказал о возможности направления войск НАТО в Украину с учебными целями. По его словам, сейчас у Литвы есть мандат на объединение миссии по обучению украинцев, а литовские войска обучают солдат ВСУ в Великобритании, Германии и в самой Литве.

Войска НАТО в Украине: что думают в Нидерландах

NL Times пишет, что, по словам начальника Генштаба Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма, пока не время говорить об отправке солдат в Украину. Однако следует оставить все варианты открытыми.

"Я думаю, следует оставить все варианты открытыми, чтобы увидеть, как можно лучше всего поддержать Украину", — сказал он.

Генерал добавил, что впервые об отправке войск НАТО в Украину говорится публично, но это "дальний" вариант. Более того, пока что никто не просил Нидерланды отправить куда-то войска. Начальник генштаба также отметил, что если бы западные военные пришли в Украину, им пришлось бы действовать в составе коалиции. Речь идет об отправке контингента либо через НАТО, либо через альянс 10–15 стран. В любом случае, такое решение — политическое.

"Было бы очень странно, если бы это сделала одна или две страны", — сказал он.

Войска НАТО в Украине: британские военные уже поддерживают ВСУ

Guardian сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не планирует размещать крупный военный контингент в Украине. Однако отметил, что британские войска и так находятся в стране, но в небольшом количестве.

"Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающего вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию", — заявил он.

Он также добавил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживал Киев оружием и прочим военным оборудованием.

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией относительно потенциального размещения западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.