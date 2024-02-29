"Это наши": экс-глава ГУР прокомментировал материал NYT о создании баз ЦРУ в Украине (видео)

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк уточнил, что это были разведывательные центры, созданные самой Украиной, поскольку доверие Вашингтона к Киеву было еще низким.

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Вдоль границы Украины и РФ были созданы разведывательные центры, а не базы. Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, бывший глава ГУР МО Украины, прокомментировал в эфире "24 Канала" материал The New York Times, в котором было указано, что после вторжения РФ на территорию Украины в 2014 году были созданы соответствующие объекты.

В то время, по его словам, с США не было сотрудничества на высоком уровне. Американцы оказывали поддержку в консультациях и определенных тренингах, но никаких тайных объектов не было.

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"Это наши разведывательные возможности", — заявил он.

Во время боевых действий специалисты таких центров меняют свое местонахождение. По его словам, проводятся операции и на оккупированных территориях.

По словам Кондратюка, до высокого уровня сотрудничества с США на тот момент было еще далеко. Генерал уточнил, что это были разведывательные центры, созданные самой Украиной, поскольку доверие Вашингтона к Киеву было еще низким. Он рассказал, что пришлось его очень долго завоевывать, собирая и передавая США разведданные "целыми пачками". Они доказывали, что Киев не находится под влиянием Москвы, и что с ним можно вести дела.

"Базы ЦРУ" — материал NYT

ЦРУ и другие американские разведывательные службы, как говорилось в материале The New York Times, предоставляют разведывательные данные Украине для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Журналисты сообщили подробности о пункте прослушивания в украинском лесу, который является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет. Она якобы включает 12 секретных мест вдоль российской границы.

ЦРУ также помогло обучить новое поколение украинских шпионов, которые действовали в России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют большое присутствие. Отношения настолько укоренились, что офицеры ЦРУ оставались в отдаленном месте на западе Украины, когда американская администрация эвакуировала персонал США за несколько недель до российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, 29 февраля боец рассказал о создании плацдарма на левом берегу. Именно самым сложным испытанием он назвал водную преграду. Бои за удержание плацдарма на левом берегу продолжаются и в дальнейшем.