"Це наші": ексголова ГУР прокоментував матеріал NYT про створення баз ЦРУ в Україні (відео)

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк уточнив, що це були розвідувальні центри, створені самою Україною, оскільки довіра Вашингтона до Києва була ще низькою.

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Вздовж кордону України та РФ були створені розвідувальні центри, а не бази. Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, колишній очільник ГУР МО України, прокоментував в ефірі "24 Каналу" матеріал The New York Times, у якому було зазначено, що після вторгнення РФ на територію Україну 2014 року були створені відповідні об'єкти.

На той час, за його словами, зі США не було співпраці на високому рівні. Американці надавали підтримку у консультаціях та певних тренінгах, але ніяких таємних об’єктів не було.

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"Це наші розвідувальні можливості", — заявив він.

Під час бойових дій фахівці таких центрів змінюють своє місцеперебування. За його словами, проводяться операції й на окупованих територіях.

За словами Кондратюка, до високого рівня співпраці зі США на той момент було ще далеко. Генерал уточнив, що це були розвідувальні центри, створені самою Україною, оскільки довіра Вашингтона до Києва була ще низькою. Він розповів, що довелося її дуже довго завойовувати, збираючи й передаючи США розвіддані "цілими пачками", доводячи, що Київ не перебуває під впливом Москви, і що з ним можна вести справи.

"Бази ЦРУ" — матеріал NYT

ЦРУ та інші американські розвідувальні служби, як йшлося у матеріалі The New York Times, надають розвідувальні дані Україні для цілеспрямованих ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі. Журналісти повідомили подробиці щодо пункту прослуховування в українському лісі, який є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні вісім років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону.

ЦРУ також допомогло навчити нове покоління українських шпигунів, які діяли в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають велику присутність. Стосунки настільки вкорінені, що офіцери ЦРУ залишалися у віддаленому місці на заході України, коли американська адміністрація евакуювала персонал США за кілька тижнів до російського вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 29 лютого боєць розповів про створення плацдарму на лівому березі. Саме найскладнішим випробуванням він назвав водну перешкоду. Бої за утримання плацдарму на лівому березі тривають й надалі.