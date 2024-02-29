В Украине мобилизуют офицеров запаса: кто имеет право на отсрочку и кого призовут первым

Согласно законодательству, под мобилизацию подпадают все военнообязанные граждане, поэтому офицеров запаса могут также мобилизовать на общих основаниях.

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Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине подлежат призыву также офицеры запаса. Их могут мобилизовать на общих основаниях. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Так, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", офицерами запаса считаются граждане, которые получили диплом бакалавра (или высшей образовательной степени), прошли курс подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдали экзамен и аттестованы до офицерского состава.

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Лица офицерского состава призываются из запаса приказами Министра обороны Украины по личному составу и направляются, как правило, в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначить их на должности.

На период военной службы за призванными офицерами запаса сохраняется место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Согласно законодательству, под мобилизацию подпадают все военнообязанные граждане, поэтому офицеров запаса могут также мобилизовать на общих основаниях. Однако их могут мобилизовать не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах, а назначить на более низкую должность.

Во время всеобщей мобилизации, которая сейчас проходит в Украине, офицеры запаса имеют такие обязанности:

прибывать в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных,

прохождения медицинского осмотра,

направления на подготовку для совершенствования своей специальности.

Офицерам запаса нельзя менять местожительство, не получив разрешение руководителя Территориального центра комплектования.

Офицеров запаса отправляют на службу после прохождения ВВК. В частности, ограниченная пригодность влияет на вид деятельности и место прохождения службы.

Получив мобилизационное распоряжение, офицер может самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного срока. Неявка может стать причиной привлечения к уголовной ответственности по факту уклонения от призыва.

Не подлежат мобилизации офицеры запаса в случае:

если имеют инвалидность/статус временно непригодных к службе по состоянию здоровья;

если имеют бронь от организации, где сейчас работают;

если жена, родители или родители жены с инвалидностью первой или второй группы;

если имеют одинокого родственника, который нуждается в уходе;

если имеют статус многодетного.

Напомним, что в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации. Среди предложенных им норм — снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет и ужесточение наказаний для уклонистов.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается обсуждение законопроекта о мобилизации №10449, который могут принять в ближайшее время. Отдельная дискуссия происходит по вопросу электронных повесток.