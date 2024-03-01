Быстрее, чем кто-то мог подумать: какую скорость развивал бомбардировщик F-111

Ветеран Воздушных сил Джим Ротрамель рассказал, как его друг летчик разогнал тактический бомбардировщик F-111 Aardvark до почти 4000 км/ч.

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После истории о максимальной скорости F-15EX Eagle II журналистам The War Zone ветеран Воздушных сил США рассказал о максимальной скорости одного из предшественников бомбардировщик F-111 Aardvark.

Boeing заявил, что новейшая версия F-15EX Eagle II достигала максимальной скорости в 2,497 Маха в "чистой" комплектации. Бывший офицер Воздушных сил США Джим Ротрамель сообщил о скорости F-111. Самолет предназначался для полетов на низкой высоте и на высокой скорости. На борту он должен был нести ядерное вооружение и прикрывать Европу от СССР.

В условиях "чистой" конфигурации F-111 и на высокой высоте самолет имел только одно ограничение по скорости — датчик температуры корпуса. Потому что корпус мог нагреться до 150 градусов по Цельсию. В самолете был даже специальный таймер, который давал 5 минут, после чего надо было замедлиться, чтобы температура спала.

F-111 сбрасывает бомбы во время учений

Максимальная скорость F-111 официально часто указывается как 2,5 Маха, но есть большое количество свидетельств, доказывающих, что это не предел. Ротрамель вспоминает, что в 1970-х годах бомбардировщик F-111 базировался в Великобритании. Во время обслуживания с него сняли несколько сотен килограмм секретного оборудования, что сделало самолет "бодрее, чем обычно".

Друг Джима Ротрамеля выполнял один из испытательных полетов и заметил, что самолет начал набирать высоту чрезвычайно быстро. Летчик поднялся на высоту 15 240 метров, загорелись предупредительные лампы о температуре и запустился таймер на 300 секунд. По словам летчика, он тогда смог подняться на высоту более 15 км и развил скорость 3,2 Маха (3920 км/ч). Замедление было сложной задачей и требовало очень мягкого управления. Однако вскоре F-111 был замедлен и спущен на более обычную высоту, а предупредительные огни погасли.

F-111 смог разогнаться до почти 4000 км/ч

После приземления на самолете была стерта краска с большей части F-111. Летчик предложил обслуживающему персоналу написать о некачественном нанесении краски производителем.

Напомним, 14 февраля СМИ писали, что военные США в восторге от нового F-15EX Eagle II и ожидают увеличения приобретения самолетов.

21 декабря армия США получила вторую партию истребителей F-15EX. Boeing поставляет все больше самолетов после проблем с производством.