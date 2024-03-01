"Каждый день мечтал": пограничник встретился с семьей спустя почти 2 года плена (видео)

По словам защитника Петра Тесленко, каждый раз, как россияне перевозили украинских военных из одного СИЗО в другое, их уверяли, что везут на обмен. Однако это всегда оказывалось ложью.

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Петр Тесленко, пограничник 23-го отряда морской охраны, провел почти два года в российском плену, где ежедневно мечтал увидеть свою семью. Во время последнего пока обмена пленными между Россией и Украиной мечта защитника осуществилась. Видео встречи Петра Тесленко с женой и сыном показали в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ отметили, что за 21 месяц, проведенный в плену у российских оккупантов, украинский воин похудел на 40 кг, однако вера в возвращение на Родину "все время была с ним".

"Каждый день ты ложишься спать, просыпаешься и думаешь об этой встрече. Теперь не знаю, как будет. Много хочу всего увидеть, почувствовать. Каждый день мечтал об этом", — рассказал Тесленко.

По словам защитника, каждый раз как россияне перевозили украинских военных из одного СИЗО в другое, их уверяли, что везут на обмен, и каждый раз, кроме последнего, это оказывалось ложью.

"Каждый раз, когда мы переезжали из одного СИЗО в другое — нам всегда говорили, для того, чтобы мы были спокойны: "Вы едете на обмен". Выезжаем на "обмен", приезжаем — и снова плен, и дальше, дальше, дальше... Поэтому я сказал: пока не увижу, не поцелую нашу землю, наши флаги — мы не поверим", — добавляет пограничник.

Кроме этого, Тесленко рассказал, что украинские воины в плену страны-агрессора не получали никакой информации о том, что происходит за пределами камер, где их удерживают.

"Даже представить мы не можем, что случилось. Они рассказывали, что "вам уже скоро...мы вас дожимаем". Какие-то самые маленькие новости — нам запрещали вообще о чем-то говорить. Поэтому никаких... Абсолютная изоляция была у нас", — уточнил он.

В ГПСУ добавляют, что кроме встречи с женой и сыном, защитник неожиданно увиделся и с собратьями, в том числе и с командиром Юрием Лошаком.

"Очень жаль, что они такие худые... Мы видим, от 30 до 45 кг они теряют. Но они не сломлены. У них сила воли такая, что они улыбаются, радуются и спрашивают: "что мы будем дальше делать? Как мы будем освобождать нашу Украину, наш Мариуполь родной и наш родной Крым?", — говорит Лошак.

Напомним, командир 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины Денис Прокопенко "Редис" отметил, что ни одного бойца, который оборонял Мариуполь, не вернули во время этого обмена. По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения в списках возвращенных пленных лишь несколько раз появлялись имена "азовцев".

6 февраля участники подполья заявили, что россияне планировали обменять заключенных коллаборационистов на своих пленных. Прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях о предоставлении списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборационистов.