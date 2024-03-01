Ужесточение мобилизации: некоторым людям с инвалидностью придется заново пройти ВВК

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, во время рассмотрения законопроекта было принято решение, что ряд граждан должны будут заново подтвердить свою непригодность к службе.

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Вскоре в Украине может быть принят новый закон о мобилизации и сейчас в Верховной Раде продолжается рассмотрение документа. В частности там есть норма о гражданах с инвалидностью. Некоторым из них придется пройти проверку заново. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" рассказал, как собираются это реализовать.

По его словам, во время крайнего заседания комитета было принято решение о том, что все граждане, которые получили инвалидность II и III группы после 24 февраля 2022 года должны будут пройти пересмотр соответственно в МСЭК или ВВК. То же самое касается украинцев, которые после этой даты были признаны ограниченно годными.

"Они должны подтвердить пригодность или непригодность к военной службе. Но сегодня также звучали замечания, что могут быть случаи, когда человек с детства имеет инвалидность. И ее точно не нужно проверять снова, если он, например, глух от рождения. Но все эти детали мы будем прописывать на этапе согласования поправок", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно отмечено, что после начала полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество граждан, которые получили II и III группы инвалидности. Соответственно, в Верховной Раде сомневаются, что все они получили эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний.

В этом же интервью Федор Вениславский перечислил возможные наказания для уклонистов. По словам народного депутата, на заседании комитета по вопросам нацбезопасности обсуждаются все пункты санкций, которые могут быть применены против украинцев. Речь идет о блокировке счетов, запрете на вождение, а также определенных штрафов.