"Сколько лет должна длиться война?": украинский посол призвал Австралию предоставить Abrams

Василий Мирошниченко призвал нарастить помощь, чтобы Украина смогла победить в войне, потому что "держаться недостаточно".

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во время выступления в Национальном пресс-клубе Канберры перед чиновниками призвал передать ВСУ танки M1A1 Abrams и вертолеты Taipan. Об этом сообщает Breaking Defense.

Украина начала терять позиции на фронте из-за численности российских войск и лучшего вооружения врага. Потери оккупантов очень высоки, но Конгресс США до сих пор не выделил помощи Украине. Поэтому посол Мирошниченко во время выступления перед аудиторией, среди которой был министр обороны Ричард Марлз, теневой министр обороны Эндрю Хасти и представитель оборонной прессы заявил, что Украине нужно больше всего, чтобы победить Россию: "держаться недостаточно".

"Да, такими темпами мы можем медленно двигаться дальше. Но является ли это приемлемым? Сколько лет должна длиться эта война? Нам нужно больше, больше всего. Нам нужно достаточно, чтобы закончить эту войну и победить российское вторжение", — заявил украинский посол.

Также Екатерина Аргуру, сопредседатель Союза украинских организаций Австралии, настаивала на нематериальной помощи. Министра обороны критиковали, потому что они мало делают всего, чтобы поддерживать национальную армию не говоря об украинских. Аргуру считает, что самым большим тормозом в этом является недостаточная решимость в Министерстве обороны. Она заверила, что украинская община в Австралии, которая насчитывает более 55 000 человек, сделает все возможное, чтобы собрать средства для предоставления любой дополнительной помощи, чтобы австралийское вооружение поступило в Украину или было восстановлено.

Сейчас Австралия покупает у США новые танки M1A1 SEPv3 Abrams на замену M1A1 SA Abrams. Украина обратилась, чтобы танки предоставили ВСУ. Стоит добавить, что такую же версию эксплуатируют украинские военные. Машины предоставили США.

Напомним, 2 февраля СМИ писали, что Украина и Австралия обсуждают поставки танков и вертолетов ВСУ.

23 февраля 47-я бригада впервые показала американский танк Abrams на Авдеевском направлении.