"Скільки років має тривати війна?": український посол закликав Австралію надати Abrams

Василь Мирошниченко закликав наростити допомогу, щоб Україна змогла перемогти у війні, бо "триматися недостатньо".

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Посол України в Австралії Василь Мирошниченко під час виступу в Національному пресклубі Канберри перед урядовцями закликав передати ЗСУ танки M1A1 Abrams і гелікоптери Taipan. Про це повідомляє Breaking Defense.

Україна почала втрачати позиції на фронті через чисельність російських військ і краще озброєння ворога. Втрати окупантів дуже високі, але Конгрес США досі не виділив допомоги Україні. Відтак посол Мирошниченко під час виступу перед аудиторією, серед якої був міністр оборони Річард Марлз, тіньовий міністр оборони Ендрю Хасті і представник оборонної преси заявив, що Україні потрібно більше всього, щоб перемогти Росію: "триматися недостатньо".

"Так, такими темпами ми можемо повільно рухатися далі. Але чи є це прийнятним? Скільки років має тривати ця війна? Нам потрібно більше, більше всього. Нам потрібно достатньо, щоб закінчити цю війну і перемогти російське вторгнення", — заявив український посол.

Також Катерина Арґуру, співголова Союзу українських організацій Австралії, наполягала на нематеріальній допомозі. Міністра оборони критикували, бо вони замало роблять всього, щоб підтримувати національну армію не кажучи про українських. Арґуру вважає, що найбільшим гальмом у цьому є недостатня рішучість в Міністерстві оборони. Вона запевнила, що українська громада в Австралії, яка налічує понад 55 000 осіб, зробить все можливе, щоб зібрати кошти для надання будь-якої додаткової допомоги, щоб австралійське озброєння надійшло в Україну чи було відновлено.

Наразі Австралія купує у США нові танки M1A1 SEPv3 Abrams на заміну M1A1 SA Abrams. Україна звернулась, щоб танки надали ЗСУ. Варто додати, що таку саму версію експлуатують українські військові. Машини надали США.

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ писали, що Україна і Австралія обговорюють постачання танків і гелікоптерів ЗСУ.

23 лютого 47-ма бригада вперше показала американський танк Abrams на Авдіївському напрямку.