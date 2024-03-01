Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-17, — Financial Times

По данным журналистов, речь идет о передаче ВСУ двух бортов в арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х.

Related video

Недавно вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, приобретенные в России еще в 2011 году. Об этом пишет издание Financial Times.

"Милей определил приоритетными альянсы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", — пишет издание.

Как известно, речь идет о передаче Вооруженным силам Украины двух летательных аппаратов в арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х годов. Изначально контракт с Россией был обширным, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших приобретений.

Также авторитетное СМИ добавило, что Милей планирует провести "саммит латиноамериканской поддержки" Украины позже в этом году. Этим он резко отличается от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Они заняли "более нейтральную позицию" по отношению к Украине.

Напомним, что военно-воздушные силы Аргентины передадут Силам обороны Украины два гражданских вертолета Ми-171Е. Событие произошло благодаря определенным договоренностям, которые аргентинское правительство заключило с США.