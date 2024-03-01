В облуправлении образования отчитались о приобретении автомобиля для одного из подразделений Сил обороны. Оказалось, что его купила для украинских защитников семья из Норвегии.

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В Черкассах возник скандал на фоне приобретения автомобиля для одного из подразделений Сил обороны. На него якобы собирали средства местные педагоги, а оказалось, что его бесплатно передала пара украинцев, которая живет за границей. Об этом Фокус узнал из соцсетей.

Так, 23 февраля глава Черкасского областного управления образования Валерий Данилевский опубликовал пост о том, что коллективы коммунальных учреждений города собрали средства и через Благотворительный фонд "Крылья" приобрели автомобиль для бойцов ВСУ.

"Благодаря усилиям коллективов учреждений институционального ухода областной коммунальной собственности для еще совсем молоденьких добровольцев УНСОвцев, которые сейчас защищают Украину на 0, был приобретен микроавтобус. В то же время ребятам загрузили воду, энергетики, белье, вкусности и др. Уже завтра все приобретенное будет у наших защитников. Отдельная благодарность Благотворительному Фонду "Крылья" за организацию перегона автомобиля из-за границы", — говорилось в сообщении.

Авто для ВСУ, подаренное украинцами из Норвегии

В комментариях под сообщением автор Екатерина Гавронская возмутилась. Она заявила, что данный автомобиль приобрели в Норвегии и бесплатно передали ВСУ она и ее муж.

"Это авто я и мой муж купили за свои средства и передали совершенно бесплатно фонду "Крылья" в городе Шпола. И в каком смысле пишется что вы приобрели его? Вам его продали? Если да, то кто? За сколько? Почему? Я требую деталей", — написала она.

Женщина добавила, что имеет все документы по закупке автомобиля.

Чиновник Валерий Данилевский заявил, что авто у фонда они приобрели за 82 тысячи гривен и еще 11 тысяч потратили на доставку.

Авто для ВСУ, подаренное украинцами из Норвегии

"Крылья" пообещали помочь и раньше они никогда не подводили. Машинку пригнали, сколько денег сказали — мои коллеги отдали. Машинку довели до соответствующего состояния, на всех этапах у ответственного есть все чеки и документы. Сегодня машинка на 0 помогает ковать нашу победу. Если у журналистов (или общественности) возникли вопросы — то лично я только радуюсь, потому что это признак зрелости общества. Надеюсь, что все участники также разместят свои комментарии", — написал он.

Представители благотворительного фонда "Крылья", который фигурирует в заметке как такой, что продал бесплатное авто, на обвинения пока не отреагировали. Куда делись 82 тысячи гривен, собранных педагогами, пока неизвестно.

Напомним, что 15 февраля в Латвии объявили, что будут изымать авто на российских номерах и передавать их на нужды ВСУ .

Ранее жена бойца 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ обвинила командование в коррупции, хищении гуманитарной помощи и продаже наркотиков.