"Подорвать легитимность Зеленского": Кремль готовит дезинформационную атаку, — Bloomberg

По данным издания, на этой неделе украинский президент заявил, что разведка стран "Большой семерки" (G7) получила документы, которые подтверждают план Москвы.

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Киев готовится к ряду дезинформационных атак Российской Федерации против президента Владимира Зеленского. Цель Кремля — использовать сомнения относительно авторитета украинского президента, чтобы дестабилизировать общественное доверие. В частности, среди украинских военных. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Авторы материала напоминают, что такая угроза возникла в то время, когда популярность Зеленского начинает падать, полномасштабная война продолжается уже третий год, а российские войска начали активное наступление на востоке страны.

По информации журналистов, в Киеве обеспокоены тем, что российское наступление может набрать обороты к лету 2024 года, если союзники не увеличат объемы поставок боеприпасов, поскольку запасы исчерпываются.

Основные усилия Кремль направит на попытку подорвать демократическую легитимность Зеленского в глазах общества, ведь его 5-летний срок пребывания на посту президента Украины подходит к концу, а новые выборы не будут проводиться из-за войны.

Зеленский четко дал понять, что ожидает таких провокаций от Москвы. Издание напоминает, что на этой неделе украинский президент заявил, что разведка стран "Большой семерки" (G7) получила документы, подтверждающие план Кремля.

"Это не мнение западных партнеров или, возможно, кого-то внутри Украины, а нарратив и программа Российской Федерацииʼ, — сказал Зеленский.

В свою очередь украинская разведка сообщила о плане России развернуть кампанию по подрыву общественного доверия к демократическим институтам в первой половине июня. Это будут заявления о том, что Зеленский просрочил свой президентский с мая (Владимир Зеленский принял присягу как глава государства 20 мая 2019 года, — ред.)

"Методика кампании — традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора", — сообщали в СБУ.

По данным Bloomberg, Зеленский поднял этот вопрос перед своей партией "Слуга народа" на закрытой встрече в феврале.

"Одним из факторов ощущения уязвимости Зеленского — это снижение уровня популярности. Хотя военный президент имеет поддержку большинства украинцев, опросы показывают ослабление его авторитета. Увольнение в прошлом месяце популярного генерала Валерия Залужного и неудачи на фронте вызвали медленный спад доверия", — пишут журналисты.

Медиа приводит результаты февральского опроса Киевского международного института социологии, согласно которому большинство украинцев не поддерживают проведение выборов в период войны. Однако количество тех, кто считает, что Зеленский не должен баллотироваться на второй срок, выросло с декабря 2023 года на 9%. 43% украинцев считают, что Зеленский должен ограничиться одним сроком.

Западные союзники Украины поддержали мнение Киева о том, что сейчас страна должна сосредоточиться на военных усилиях.

Несмотря на это некоторые члены Конгресса США от Республиканской партии заявили, что Украина должна провести выборы президента, чтобы продемонстрировать демократию, пишет издание.

Законодательство Украины запрещает проводить выборы пока действует военное положение. Но юридическая формулировка создает некоторую неопределенность, поскольку в нем также указано, что срок полномочий главы государства составляет пять лет. Президент ограничен двумя сроками.

Напомним, 29 февраля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская разведка имеет списки лиц, которых Кремль планирует привлечь к распространению российских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине. По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине, осуществляется массовая покупка и создание Telegram-каналов. Кроме того, создаются ботофермы, которые усиливают риторику страны-агрессора в социальных сетях.

2 марта российские оккупанты начали распространять по сети информацию о том, что Россия якобы готовит наступление на Херсон. Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что противник начал разгонять сетью ИПСО о том, что Украина начала эвакуировать госслужащих из Херсона. На самом деле ничего подобного не происходит и у оккупантов нет ресурса для того, чтобы осуществить повторный захват областного центра.