"Підірвати легітимність Зеленського": Кремль готує дезінформаційну атаку, — Bloomberg

За даними видання, цього тижня український президент заявив, що розвідка країн "Великої сімки" (G7) отримала документи, які підтверджують план Москви.

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Київ готується до низки дезінформаційних атак Російської Федерації проти президента Володимира Зеленського. Мета Кремля – використати сумніви щодо авторитету українського президента, щоб дестабілізувати суспільну довіру. Зокрема, серед українських військових. Про це пише американське видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Автори матеріалу нагадують, що така загроза постала у той час, коли популярність Зеленського починає падати, повномасштабна війна триває вже третій рік, а російські війська розпочали активний наступ на сході країни.

За інформацією журналістів, у Києві стурбовані тим, що російський наступ може набрати обертів до літа 2024 року, якщо союзники не збільшать обсяги поставок боєприпасів, оскільки запаси вичерпуються.

Основні зусилля Кремль спрямує на спробу підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах суспільства, адже його 5-річний термін перебування на посаді президента України добігає кінця, а нові вибори не будуть проводитися через війну.

Зеленський чітко дав зрозуміти, що очікує таких провокацій від Москви. Видання нагадує, що цього тижня український президент заявив, що розвідка країн "Великої сімки" (G7) отримала документи, які підтверджують план Кремля.

"Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма Російської Федераціїʼ, — сказав Зеленський.

Своєю чергою українська розвідка повідомила про план Росії розгорнути кампанію з підриву суспільної довіри до демократичних інституцій у першій половині червня. Це будуть заяви про те, що Зеленський прострочив свій президентський з травня (Володимир Зеленський склав присягу як глава держави 20 травня 2019 року, — ред.)

"Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови", — повідомляли в СБУ.

За даними Bloomberg, Зеленський порушив це питання перед своєю партією "Слуга народу" на закритій зустрічі у лютому.

"Одним із факторів відчуття вразливості Зеленського — це зниження рівня популярності. Хоча воєнний президент має підтримку більшості українців, опитування показують послаблення його авторитету. Звільнення минулого місяця популярного генерала Валерія Залужного та невдачі на фронті спричинили повільний спад довіри", — пишуть журналісти.

Медіа наводить результати лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з яким більшість українців не підтримують проведення виборів у період війни. Однак кількість тих, хто вважає, що Зеленський не повинен балотуватися на другий термін, зросла з грудня 2023 року на 9%. 43% українців вважають, що Зеленський має обмежитися одним терміном.

Західні союзники України підтримали думку Києва про те, що зараз країна має зосередитися на військових зусиллях.

Попри це деякі члени Конгресу США від Республіканської партії заявили, що Україна повинна провести вибори президента, аби продемонструвати демократію, пише видання.

Законодавство України забороняє проводити вибори поки діє воєнний стан. Але юридичне формулювання створює деяку невизначеність, оскільки в ньому також зазначено, що термін повноважень глави держави становить п’ять років. Президент обмежений двома термінами.

Нагадаємо, 29 лютого представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка має списки осіб, яких Кремль планує залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, здійснюється масова купівля та створення Telegram-каналів. Окрім того, створюються ботоферми, які посилюють риторику країни-агресора у соціальних мережах.

2 березня російські окупанти почали поширювати мережею інформацію про те, що Росія нібито готує наступ на Херсон. Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що противник почав розганяти мережею ІПСО про те, що Україна почала евакуювати держслужбовців із Херсона. Насправді нічого подібного не відбувається і в окупантів немає ресурсу для того, щоб здійснити повторне захоплення обласного центру.