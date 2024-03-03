Если не будет помощи от США, Украина может проиграть "энергетическую войну" с РФ, — глава ДТЭК

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, победа зависит не только от людей на передовой, но и от того, как выживет украинская экономика и будут работать промышленные предприятия.

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Украина может проиграть энергетическую войну с Российской Федерацией, если помощь от Соединенных Штатов не поступит в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Financial Times.

"После двух лет этих боев мы не можем позволить себе проиграть энергетическую войну. И есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — подчеркнул Тимченко.

По его словам, как и в прошлом году, РФ усилила воздушные атаки на энергосистему Украины накануне зимы 2024-го, стремясь оставить людей в темноте и холоде.

"Победа Украины зависит не только от людей на передовой, но и от того, как выживет наша экономика. От того, как будут работать наши промышленные предприятия и обычный бизнес. Обеспечение электроэнергией одинаково важно и летом, и зимой", — добавил он.

В издании отметили, что Всемирный банк в ноябре оценил ущерб, нанесенный энергетическому сектору Украины во время войны, в 12 миллиардов долларов, при этом более 50% энергетической инфраструктуры страны было повреждено зимой 2022/2023 года.

Как уточнил глава ДТЭК, Украина изначально была более подготовленной и способной защитить свою энергетическую инфраструктуру в первые месяцы зимы, однако в последние недели "все больше беспилотников и все больше ракет достигают цели".

Недостаток боеприпасов усугубляется из-за разногласий в Конгрессе, который задерживает выделение 60 миллиардов долларов помощи, половина из которых должна быть потрачена на вооружение. Европейские боеприпасы и ракеты также в дефиците, хотя столицы ЕС пока пытаются собрать воедино экстренную помощь.

"Мы каждую неделю восстанавливаем наше энергетическое оборудование после обстрелов. И ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — отметил он.

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции.