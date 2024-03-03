Якщо не буде допомоги від США, Україна може програти "енергетичну війну" з РФ, — голова ДТЕК

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, перемога залежить не лише від людей на передовій, а й від того, як виживе українська економіка та працюватимуть промислові підприємства.

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Україна може програти енергетичну війну з Російською Федерацією, якщо допомога від Сполучених Штатів не надійде найближчим часом. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю виданню Financial Times.

"Після двох років цих боїв ми не можемо дозволити собі програти енергетичну війну. І є ризик, що ми можемо почати програвати тільки тому, що обіцяне не було виконано", — наголосив Тімченко.

За його словами, як і минулоріч, РФ посилила повітряні атаки на енергосистему України напередодні зими 2024-го, прагнучи залишити людей у темряві та холоді.

"Перемога України залежить не тільки від людей на передовій, а й від того, як виживе наша економіка. Від того, як працюватимуть наші промислові підприємства і звичайний бізнес. Забезпечення електроенергією однаково важливе і влітку, і взимку", — додав він.

У виданні зазначили, що Світовий банк у листопаді оцінив збитки, завдані енергетичному сектору України під час війни, у 12 мільярдів доларів, при цьому понад 50% енергетичної інфраструктури країни було пошкоджено взимку 2022/2023 року.

Як уточнив глава ДТЕК, Україна спочатку була більш підготовленою і здатною захистити свою енергетичну інфраструктуру в перші місяці зими, проте останніми тижнями "дедалі більше безпілотників і дедалі більше ракет досягають мети".

Недостача боєприпасів поглиблюється через розбіжності в Конгресі, який затримує виділення 60 мільярдів доларів допомоги, половина з яких має бути витрачена на озброєння. Європейські боєприпаси і ракети також у дефіциті, хоча столиці ЄС наразі намагаються зібрати воєдино екстрену допомогу.

"Ми щотижня відновлюємо наше енергетичне обладнання після обстрілів. І відчуття того, що ми стаємо ще більш незахищеними, сильно підриває нашу впевненість", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже 160 разів обстрілювали теплові електростанції.