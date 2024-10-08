Без батьків залишилося двоє дітей: російський КАБ влучив у будинок подружжя на Сумщині (фото)

Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинули 38-річний чоловік та його 35-річна дружина, повідомили правоохоронці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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У вівторок, 8 жовтня, близько 4-ї години ранку російська армія скинула керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру села Яструбщина Есманської громади Шосткинського району Сумської області. Про це пише видання "Кордон.Медіа".

Як розповів очільник громади Сергій Мінаков, було пряме влучання у будинок.

Чоловік помер дорогою до "швидкої", жінку знайшли під завалами пізніше, – уточнив він.

Без батьків залишилося двоє дітей. Їх встигли раніше евакуювати на більш безпечну територію.

Сумська обласна прокуратура уточнила, що унаслідок атаки ворога у власному будинку загинули 38-річний чоловік та його 35-річна дружина. Наразі відомство проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Есманській громаді повідомили, що внаслідок прямого влучання у житловий будинок трагічно загинули Овсянко Сергій Петрович (38 років) та Овсянко Юлія Василівна (35 років).

Раніше голова громади Сергій Мінаков розповідав, що ЗС РФ щодня скидає КАБи на населені пункти громади, де на початок жовтня залишалося усього 1,5 тисячі людей. У 95% населення немає світла, а вода є лише завдяки генераторам

Зазначимо, відстань від села до кордону з РФ становить близька 6 км.

Нагадаємо, 2 жовтня ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині. Внаслідок атаки росіян було знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.

Також Фокус писав, що 1 жовтня у 90 населених пунктах Сумського району оголосили примусову евакуацію неповнолітніх з батьками.