Без родителей осталось двое детей: российский КАБ попал в дом супругов на Сумщине (фото)

В результате атаки врага в собственном доме погибли 38-летний мужчина и его 35-летняя жена, сообщили правоохранители. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Во вторник, 8 октября, около 4 часов утра российская армия сбросила управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру села Яструбщина Эсманской общины Шосткинского района Сумской области. Об этом пишет издание "Кордон.Медиа".

Как рассказал глава громады Сергей Минаков, было прямое попадание в дом.

Мужчина умер по дороге к "скорой", женщину нашли под завалами позже, — уточнил он.

Без родителей осталось двое детей. Их успели ранее эвакуировать на более безопасную территорию.

Сумская областная прокуратура уточнила, что в результате атаки врага в собственном доме погибли 38-летний мужчина и его 35-летняя жена. Сейчас ведомство проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Эсманской громаде сообщили, что в результате прямого попадания в жилой дом трагически погибли Овсянко Сергей Петрович (38 лет) и Овсянко Юлия Васильевна (35 лет).

Ранее глава громады Сергей Минаков рассказывал, что ВС РФ ежедневно сбрасывает КАБы на населенные пункты громады, где на начало октября оставалось всего 1,5 тысячи человек. У 95% населения нет света, а вода есть только благодаря генераторам

Отметим, расстояние от села до границы с РФ составляет около 6 км.

Напомним, 2 октября враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры на Сумщине. В результате атаки россиян были обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.

Также Фокус писал, что 1 октября в 90 населенных пунктах Сумского района объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних с родителями.