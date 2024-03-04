"Вопрос повышенной опасности": в Литве заговорили о необходимости подготовки к вторжению РФ

По словам литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, сегодня конфликт не начался, однако нужно понимать, что делать условно послезавтра, когда угроза со стороны Кремля увеличится.

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Сегодня в странах Балтии нет войны, однако нужно оценивать угрозы и готовиться к тому, что может потенциально произойти в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

Это была его реакция на то, что заявили в Литовской армии. Там считают, что "сегодня войны не будет". В то же время, дипломат убежден, что военным важно ответить на вопрос о том, как происходит подготовка к угрозе, которая нависла над Вильнюсом.

"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждение о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество к действиям", – заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Министерство обороны и Литовская армия, считает он, обязаны предоставить более ясные и четкие ответы обществу на тему того, какие шаги они предпринимают на случай, если война все же начнется в Балтии в ближайшем будущем.

"Все в порядке, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежит на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – продолжил Габриэлюс Ландсбергис.

Литовская армия накануне сделала заявление для общества о том, что на границах нет вражеской армии и военной техники. Соответственно, "сегодня войны не будет". В то же время, там согласны с мнением, что подготовка к этому должна проводиться.

Напомним, 19 января сообщалось, что страны Балтии договорились построить защиту от России. По словам эстонских военных, планов по строительству бункеров на побережье для защиты морской границы нет. Для морской обороны будут использованы ракеты и морские мины.