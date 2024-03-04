"Питання підвищеної небезпеки": у Литві заговорили про необхідність підготовки до вторгнення РФ

За словами литовського міністра закордонних справ Ґабріелюса Ландсберґіса, сьогодні конфлікт не розпочався, проте потрібно розуміти, що робити умовно післязавтра, коли загроза з боку Кремля збільшиться.

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Сьогодні в країнах Балтії немає війни, проте потрібно оцінювати загрози і готуватися до того, що може потенційно статися в найближчому майбутньому. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає Delfi.

Це була його реакція на те, що заявили в Литовській армії. Там вважають, що "сьогодні війни не буде". Водночас дипломат переконаний, що військовим важливо відповісти на запитання про те, як відбувається підготовка до загрози, яка нависла над Вільнюсом.

"Звідси піднімається питання підвищеної небезпеки, попередження про неї, необхідність дати відповідь. Не тільки заспокоїти, не тільки сказати, що сьогодні все гаразд, а й мобілізувати суспільство до дій", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Міністерство оборони і Литовська армія, вважає він, зобов'язані надати більш ясні та чіткі відповіді суспільству на тему того, які кроки вони роблять на випадок, якщо війна все ж таки почнеться в Балтії в найближчому майбутньому.

"Усе гаразд, сьогодні (війни) немає, сьогодні ми спокійні. І за це я вдячний їм, їхній роботі. Але що нам робити з післязавтра? Які є рішення, що лежить на столі? Поки цього не видно, занепокоєння в суспільстві зберігається", — продовжив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Литовська армія напередодні зробила заяву для суспільства про те, що на кордонах немає ворожої армії та військової техніки. Відповідно, "сьогодні війни не буде". Водночас, там згодні з думкою, що підготовка до цього має проводитися.

Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що країни Балтії домовилися побудувати захист від Росії. За словами естонських військових, планів щодо будівництва бункерів на узбережжі для захисту морського кордону немає. Для морської оборони будуть використані ракети і морські міни.