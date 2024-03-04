Более 40 тысяч за год: в Польше рекордный спрос на оружие среди гражданских лиц

Уже более 320 тысяч поляков имеют право на владение огнестрельным оружием. Из-за полномасштабной войны в Украине в стране фиксируется всплеск спроса.

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Главное управление полиции в Польше заявило, что в 2023 году было выдано рекордное количество разрешений на владение оружием. Об этом сообщает Defence 24.

Правоохранители обнародовали данные выдачи разрешений на владение оружием. Больше всего выдавали разрешений для коллекционеров (17 019), спорта (12 363) и средств индивидуальной защиты (6242). В Польше наблюдается всплеск на запрос владения оружием после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Авторы сравнили количество выданных лицензий по годам:

2023 — 40 867 разрешений;

2022 — 37 402 разрешения;

2021 — 19 939 разрешений;

2020 — 15 330 разрешений.

Сейчас насчитывается почти 844 тысячи единиц зарегистрированного оружия. При этом разрешения на оружие имели 323 983 человека. Также огромный рост показал запрос на средства индивидуальной защиты, потому что в 2022 году таких разрешений было только 154. В Польше также недавно изменилось законодательство о выдаче разрешений на оружие, которое регулирует выдачу разрешений для сотрудников различных служб.

Напомним, 3 марта волонтер Назар Смык сообщил, что польские фермеры не пропускают грузовики и автомобили для ВСУ.

1 марта Дональд Туск заявил, что Польша будет работать над эмбарго на агропродукцию из РФ и Беларуси.