Понад 40 тисяч за рік: у Польщі рекордний попит на зброю серед цивільних

Вже понад 320 тисяч поляків мають право на володіння вогнепальною зброєю. Через повномасштабну війну в Україні в країні фіксується сплеск попиту.

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Головне управління поліції в Польщі заявило, що у 2023 році було видано рекордну кількість дозволів на володіння зброєю. Про це повідомляє Defence 24.

Правоохоронці оприлюднили дані видачі дозволів на володіння зброєю. Найбільше видавали дозволів для колекціонерів (17 019), спорту (12 363) і засобів індивідуального захисту (6242). В Польщі спостерігається сплеск на запит володіння зброєю після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Автори порівняли кількість виданих ліцензій за роками:

2023 — 40 867 дозволів;

2022 — 37 402 дозволи;

2021 — 19 939 дозволів;

2020 — 15 330 дозволів.

Наразі налічується майже 844 тисячі одиниць зареєстрованої зброї. Водночас дозволи на зброю мали 323 983 особи. Також величезне зростання показав запит на засоби індивідуального захисту, бо у 2022 році таких дозволів було тільки 154. В Польщі також нещодавно змінилось законодавство щодо видачі дозволів на збою, яке регулює видачу дозволів для співробітників різних служб.

Нагадаємо, 3 березня волонтер Назар Смик повідомив, що польські фермери не пропускають вантажівки і автівки для ЗСУ.

1 березня Дональд Туск заявив, що Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з РФ і Білорусі.