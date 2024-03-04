Коррупционерам не место на фронте: комбат Кузик прокомментировал заявление Минюста (видео)

Комбат Петр Кузик объяснил, что любое коррупционное преступление — это жизнь бойцов. И независимо от ее масштабов, коррупционер таким образом послал на смерть и военных, и себя.

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Коррупционеры, которые разворовывали государство, на фронте не нужны, отметил майор Национальной гвардии Украины, командир батальона "Свобода" Петр Кузик. Таким образом он прокомментировал в эфире телеканала "Киев24" заявление министра юстиции Дениса Малюськи.

На вопрос ведущей канала о том, нужны ли на передовой люди, осужденные за коррупционные преступления, и что с ними будет там, Кузик ответил категорически: "Застрелят!"

И объяснил, что означает для бойцов и их командиров то, что кто-то там, в Киеве, Львове или где-то еще, разворовывает бюджет, направленный на обеспечение потребностей ВСУ.

"Это жизнь бойцов. Если есть нехватка в вооружении, системах защиты, в чем-либо, что нужно бойцу на "нуле", независимо от масштабов коррупции, он послал на смерть и военных, и себя", — уточнил Кузик.

Комбат добавил, что лучше коррупционерам не попадаться бойцам ВСУ.

Напомним, что в Минюсте предложили мобилизовать людей, осужденных за коррупцию. Многие из них, по мнению главы ведомства Дениса Малюськи, — патриоты.

"Ну, не только жадные, но давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию... То есть это явление было мегараспространенное. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — отметил министр юстиции.

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Фокус ранее писал, что в законопроекте об усилении мобилизации предусмотрена возможность призывать осужденных по их желанию, однако в Министерстве юстиции Украины предлагают не спрашивать согласия таких людей.