Украина превращается в наемника НАТО: западные СМИ об утечке разговора немецких генералов

Генералы Бундесвера заинтересованы в эскалации конфликта в Украине, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор был крайне осторожным, говорится в материале The Guardian.

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НАТО становится безрассудным в отношении Украины, а недавняя утечка разговора немецких генералов это доказывает. Об этом пишет обозреватель Guardian Саймон Дженкинс.

Как отмечает издание, обнародование Россией 38-минутной дискуссии между главой Люфтваффе и старшими офицерами по отправке крылатых ракет Taurus в Украину говорит о том, что воля НАТО ослабевает.

Вероятно, генералы Бундесвера заинтересованы в эскалации войны в Украине, хотя канцлер Шольц до сих пор был крайне осторожным, пишет Guardian.

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Ракеты Taurus и военные НАТО: как отреагировал мир на утечку данных Бундесвера, — СМИ

"Поскольку конфликт в Украине зашел в предсказуемый тупик, стратегия НАТО потеряла всякую последовательность. Это момент, когда такие войны выходят из-под контроля", — пишет Дженкинс.

Журналист отметил, что западные лидеры побуждают президента Украины Владимира Зеленского воевать до полной победы, и только президент Франции Эмманюэль Макрон предложил отправить войска.

"Москва в войне всегда может долго играть. Украина стала все больше напоминать наемника НАТО для западных генералов, которые хотят увеличить свои бюджеты и снова пережить игры холодной войны своей молодости. Цену платят их налогоплательщики и украинская молодежь", — пишет колумнист.

Он считает, что Западная Европа не заинтересована в эскалации войны в Украине путем поставки ракет большой дальности, а ряд стран не имеет стратегического интереса в желании Киева вытеснить ВС РФ из Крыма и Донбасса, но заинтересованы в настойчивых поисках скорейшего урегулирования и начала восстановления Украины.

Guardian пишет, что западные санкции против РФ с треском провалились, подрывая глобальную торговую экономику.

"Грубая бездарность четверти века военного вмешательства Запада должна была научить нас некоторым урокам. Видимо нет", — пишет издание.

Напомним, что 2 марта росСМИ опубликовали якобы перехват разговоров чиновников Бундесвера. В Германии это вызвало волну беспокойства.

Позже СМИ сообщили, что в Германии начали расследование утечки разговора о присутствии в Украине иностранных военных.