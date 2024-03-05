Україна перетворюється на найманця НАТО: західні ЗМІ про витік розмови німецьких генералів

Генерали Бундесверу зацікавлені в ескалації конфлікту в Україні, хоча канцлер ФРН Олаф Шольц досі був вкрай обережним, йдеться у матеріалі The Guardian.

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НАТО стає безрозсудним щодо України, а нещодавний витік розмови німецьких генералів це доводить. Про це пише оглядач Guardian Саймон Дженкінс.

Як зазначає видання, оприлюднення Росією 38-хвилинної дискусії між головою Люфтваффе та старшими офіцерами щодо відправки крилатих ракет Taurus в Україну говорить про те, що воля НАТО слабшає.

Ймовірно, генерали Бундесверу зацікавлені в ескалації війни в Україні, хоч канцлер Шольц досі був вкрай обережним, пише Guardian.

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"Оскільки конфлікт в Україні зайшов у передбачуваний глухий кут, стратегія НАТО втратила будь-яку послідовність. Це момент, коли такі війни виходять з-під контролю", — пише Дженкінс.

Журналіст зазначив, що західні лідери спонукають президента України Володимира Зеленського воювати до повної перемоги, і лише президент Франції Емманюель Макрон запропонував відправити війська.

"Москва у війні завжди може довго грати. Україна стала дедалі більше нагадувати найманця НАТО для західних генералів, які хочуть збільшити свої бюджети та знову пережити ігри холодної війни своєї молодості. Ціну сплачують їхні платники податків і українська молодь", — пише колумніст.

Він вважає, що Західна Європа не зацікавлена в ескалації війни в Україні шляхом постачання ракет великої дальності, а низка країн не має стратегічного інтересу в бажанні Києва витіснити ЗС РФ з Криму і Донбасу, але зацікавлені ​​в наполегливих пошуках якнайшвидшого врегулювання та початку відбудови України.

Guardian пише, що західні санкції проти РФ з тріском провалилися, підриваючи глобальну торговельну економіку.

"Груба бездарність чверті століття військового втручання Заходу повинна була навчити нас деяким урокам. Мабуть ні", — пише видання.

Нагадаємо, що 2 березня росЗМІ опублікували нібито перехоплення розмов чиновників Бундесверу. У Німеччині це викликало хвилю занепокоєння.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в Німеччині почали розслідування витоку розмови про присутність в Україні іноземних військових.