В Одессе попрощались с супругами военных и их тремя детьми, которых убили БпЛА РФ

Олег и Татьяна Кравец познакомились на службе. Позже женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью.

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В Одессе 5 марта попрощались семьей Кравцов, которые погибли во время дроновой атаки на город 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

"В Одессе попрощались с Татьяной и Олегом Кравцами, которые вместе с детьми — 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой — стали жертвами российской дроновой атаки на город 2 марта. Проститься с супругами пришли сотни одесситов", — говорится в сообщении.

Родители с тремя детьми будут похоронены в селе Мариново Березовского района Одесской области.

Старший сын Татьяны на момент атаки был у бабушки с дедушкой в селе под Одессой.

Олег и Татьяна Кравец были военными, познакомились на службе. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой. Мужчина был последним сыном своих родителей — его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.

Напомним, что в Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, почти все дети погибли вместе со своими родными под завалами. Среди потерянных семей — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец. Кроме того, под завалами нашли тело женщины Анны Гайдаржи с 4-месячным младенцем, муж и дочь этой семьи выжили, потому что находились в другой комнате. Всего погибло 7 взрослых.