В Одессе погибла многодетная семья военных с 7-месячной дочерью: еще двоих детей ищут (фото)

По словам журналистов, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату еще ищут. Еще один сын не ночевал дома в ночь обстрела и таким образом спасся.

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В ночь на 2 марта в ходе обстрела Одессы дронами-камикадзе погибла семья военнослужащих. Из-под завалов извлекли тела Олега и Татьяны Кравец и семимесячной Лизы, еще двое детей числятся пропавшими без вести. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на друзей семьи.

Татьяна Кравец уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью — единственным общим ребенком супругов. У нее было еще трое детей от предыдущего брака. Девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату еще ищут, еще один сын не ночевал дома в ночь обстрела и таким образом спасся.

Олег Кравец

"Еще один мальчик, Владимир, остался. Он поехал в Рауховку [Березовский район Одесской области] к дедушке с бабушкой и остался жив, — приводятся в публикации слова женщины, знакомой с погибшей семьей. — Трое погибли: дочь, общий ребенок, и двое от первого брака".

Сергей Кравец был последним сыном у его родителей. Еще один сын Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО в возрасте 27 лет.

Еще одна знакомая семьи рассказала о том, как спасатели искали супругов.

По ее словам, супруги с дочерью находились в спальне.

"Одна комната вроде и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но очевидно, что они не выжили", — объяснила женщина.

Олег и Татьяна Кравец

Напомним, что в ходе российской атаки в Одессе погибли 10 человек. Среди них трое детей: трехлетний Марк, восьмимесячная Елизавета и четырехмесячный Тимофей. Вытащить из-под завалов удалось пять человек, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 2 марта российский дрон влетел в девятиэтажный дом в Одессе. Пока известно, что число погибших в результате удара БпЛА возросло до десяти. Среди жертв – трое маленьких детей.

Также сообщалось, что спасатели нашли под завалами в Одессе тело еще одного младенца. По информации спасателей, за утро нашли еще два тела местных жителей.