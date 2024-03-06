"С бетоном не повоюешь": ВСУ делают акцент на строительстве фортификаций на фронте, — эксперт

По словам военного эксперта Петра Черника, с начала 2024 года Кабмин выделил 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений.

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В Украине активно ведется работа по созданию фортификационных сооружений. Этот процесс представляет собой сложную и обширную задачу, однако в этой сфере заметен прогресс. Об этом сообщил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, вокруг этого вопроса существует множество различных манипуляций. В частности, государство часто подвергается обвинениям в том, что не были созданы должные фортификационные сооружения уже в 2023 году.

"Это – дискуссионный вопрос. Ведь в 2023 году Украина полностью сделала ставку на контрнаступление. К сожалению, государство не имеет настолько мощных ресурсов, чтобы одновременно сосредоточиться на двух направлениях. Однако сейчас большой акцент идет именно на строительство оборонительных сооружений", — сказал он.

По мнению Черника, некоторые люди высказывают мнение, что строительные фирмы следует направлять на передовую для создания оборонительных сооружений, что, по его мнению, является абсурдом. Согласно всем нормативам, окопные позиции должна создавать пехота. Оперативные силы поддержки могут быть вовлечены на следующих линиях обороны.

"С бетоном на первой линии не повоюешь. Техника, которая должна залить бетон, не сможет подъехать к окопу, ведь ее просто уничтожат. А вот за 8-9-10 километров, где уже будут другие линии обороны, это уместно. Оно и делается", – сказал Черник.

Он отметил, что с начала 2024 года Кабмин выделил 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений. Согласно этим данным, Харьковская область получила наибольшее финансирование — почти 4 миллиарда. Это кажется оправданным, учитывая, что оккупанты, по всей видимости, имеют намерение атаковать Харьков.

"Харьковская область "сидит у противника" как заноза в глазу. Они мечтают в сторону Харькова ударить. Поэтому укрепление границы в инженерном понимании – это хорошо. Речь идет не только о ДОТах и ДЗОТах. Но и о широких минных полях, противотанковых рвах, оборудовании специальными средствами с сигнализацией. Это – взвешенный и правильный шаг по укреплению территории", – подчеркнул Черник.

Напомним, издание The New York Times писало, что российские войска продолжают постепенно достигать определенных успехов на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения.

Также напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что Кабинет Министров выделил 1,3 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении.