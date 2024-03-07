Продажа нефти и обход санкций: у РФ есть возможность воевать еще 2 года, — разведка Литвы

По данным литовской спецслужбы, есть несколько аспектов, которые позволят противнику дальше воевать против Украины. Дополнительно Кремль намерен разместить свои войска вдоль границы с НАТО.

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Российская Федерация может вести войну против Украины с такой же интенсивностью еще не менее двух лет. Об этом сообщили представители литовской военной разведки, передает Reuters.

По их данных, у противника достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать агрессию. Такая способность у них есть за счет высоких цен на нефть, обход международных ограничений в виде санкций, а также различных государственных инвестиций.

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В совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы написали, что Кремль после начала полномасштабной войны реформировал и укрепил потрепанную в ходе боевых действий на фронте армию и произошло это еще в прошлом году. Теперь президент России Владимир Путин находится на пути к тому, чтобы расширить свой военный потенциал вдоль всей границы с НАТО.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — говорится в материале.

Напомним, 1 декабря 2023 года в разведке Эстонии также заявляли, что РФ может продолжать войну в Украине в сегодняшних масштабах. Ее бюджет позволяет это делать и в ближайшие годы лишь будет расти.

21 февраля в ГУР рассказали о целях оккупантов в Украине до выборов президента РФ. По словам замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, противник намерен перейти в активную оборону, чтобы удержать захваченные территории под своим контролем. При этом активность на фронте продолжится.