На землях Чернобыльского заповедника построят оборонительные сооружения: территорию передали ГПСУ

Пограничникам в постоянное пользование предоставляются земельные участки вдоль границы с Россией и Беларусью на суше и по берегу украинской части реки, озера и другого водоема.

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Часть земель Чернобыльского заповедника возле границы планируют передать военным частям Государственной пограничной службы Украины. Там хотят обустроить оборонительные укрепления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации в пресс-службе, общая потребность землеотвода вдоль границы составляет более 23 тысяч гектаров. Более 2 тысяч гектаров — это земли природно-заповедного фонда, которые отдадут военным частям ГПСУ.

В дальнейшем, как добавляют в ведомости, на этих территориях пограничники будут осуществлять строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, просек и коммуникаций.

Кроме того, в МВД уточнили, что уже готов проект указа президента Украины относительно изменения границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти.

Как отметили в пресс-службе, пограничникам в постоянное пользование предоставляются земельные участки шириной 30-50 метров вдоль границы на суше и по берегу украинской части реки, озера и другого водоема. У границы с Россией и Беларусью ширина такого участка до двух километров.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на украинско-белорусской границе ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Также белорусы якобы наблюдают много провокаций со стороны ВСУ с нарушением воздушного пространства.

16 февраля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что лидер Беларуси пытается запугать граждан и заявляет об "угрозе", которую якобы несет Украина.