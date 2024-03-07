"Заходили спокойно, а дальше начиналось самое интересное": офицер о тактике ВС РФ под Работино

У оккупантов никак не получается закрепиться в населенном пункте, поэтому они вынуждены прятаться по подвалам, откуда их постоянно "выкуривают" украинские защитники, рассказывает лейтенант ВСУ.

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Российские оккупанты пока "поставили на паузу" Работино на Запорожье, потому что им никак не удается захватить населенный пункт. О тактике россиян на подступах к селу 7 марта рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Действительно, Работино у п**оров пока "на паузе". Сейчас только ежедневно заезжают 1-2 коробочки с десантом, которые сразу становятся трупиками. В момент отхода наших сил из Авдеевки п**оры пытались одним рывком забрать и Работинский выступ, в надежде, что наша армия посыплется. Хочу сказать, что тогда они несколько раз заходили в Роботино, заходили спокойно, без особых проблем, но дальше начиналось самое интересное", — пишет военный.

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Временно отказались от штурмов: ВСУ "утихомирили" оккупантов под Работино, — офицер

Он отмечает, что у оккупантов никак не получается закрепиться на той местности, поскольку там все траншеи и дома разбиты артиллерией. Поэтому они вынуждены прятаться по подвалам, но это тоже долго не получается.

"Бывало такое, что они могли по несколько дней сидеть там, но потом наша спецура их выкуривала. Штурмы Работино напоминали подвоз мяса бронемашинами и все, поддержки особой такие штурмовые шрупы не имели. Потери в Авдеевке внесли свои коррективы в тактику п**аров, поэтому от идеи стремительного взятия населенных пунктов или плотным забросом мяса они отказались, но это пока, поэтому не стоит расслабляться", — считает "Алекс".

Спикер ОСУВ Таврия Дмитрий Лиховий 7 марта в эфире телемарафона заявил, что "горячим" направлением становится Ореховское. Оккупанты пытаются срезать Работинский выступ.

"Я обращаю внимание, что "горячим" направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще ноль штурмовых действий противника за сутки, иногда один-три, максимум пять, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Работино", — сказал он.

Спикер заявил, что оккупанты развивают активность подобно той, которую они уже пытались развить в середине февраля, но были остановлены.

Напомним, что 1 марта в ВСУ сообщали, что на Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов.