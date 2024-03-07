"Заходили спокійно, а далі розпочиналося найцікавіше": офіцер про тактику ЗС РФ під Роботиним

В окупантів ніяк не виходить закріпитися в населеному пункті, тож вони змушені ховатися в підвалах, звідки їх постійно "викурюють" українські захисники, розповідає лейтенант ЗСУ.

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Російські окупанти поки поставили на паузу Роботине на Запоріжжі, бо їм ніяк не вдається захопити населений пункт. Про тактику росіян на підступах до села 7 березня розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Дійсно, Роботине в п**орів поки "на паузі". Зараз лише щодня заїжджають 1-2 коробочки з десантом, які одразу стають трупіками. У момент відходу наших сил із Авдіївки п**ори намагались одним ривком забрати і Роботинський виступ у надії, що наша армія посиплеться. Хочу сказати, що тоді вони декілька разів заходили в Роботине, заходили спокійно, без особливих проблем, але далі розпочиналося найцікавіше", — пише військовий.

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Тимчасово відмовилися від штурмів: ЗСУ "втихомирили" окупантів під Роботиним, — офіцер

Він зазначає, що в окупантів ніяк не виходить закріпитися на тій місцевості, оскільки там усі траншеї та будинки розбиті артилерією. Тож вони змушені ховатися в підвалах, але це теж довго не виходить.

"Бувало таке, що вони могли по декілька днів сидіти там, але потім наша спецура їх викурювала. Штурми Роботиного нагадували підвіз мʼяса бронемашинами і все, підтримки особливої такі штурмові шрупи не мали. Втрати в Авдіївці внесли свої корективи в тактику п**арів, тому від ідеї стрімкого взяття населених пунктів або щільним закиданням мʼяса вони відмовилися, але це поки, тому не варто розслаблятися", — вважає "Алекс".

Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій 7 березня в ефірі телемарафону заявив, що гарячим напрямком стає Оріхівський. Окупанти намагаються зрізати Роботинський виступ.

"Я звертаю увагу, що гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні й тижні там було інколи взагалі нуль штурмових дій противника за добу, інколи один-три, максимум п’ять, то за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине", — сказав він.

Спікер заявив, що окупанти розвивають активність подібно до тієї, яку вони вже намагалися розвинути в середині лютого, але були зупинені.

Нагадаємо, що 1 березня в ЗСУ повідомляли, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів.