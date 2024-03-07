Атака дронов на завод "Северсталь" в Череповце: росСМИ показали видео удара

По словам губернатора Вологодской области, на территории предприятия якобы нарушилась работоспособность печи. Однако, как пишут российские журналисты, на самом деле завод атаковали БПЛА.

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В четверг, 7 марта, в Череповце Вологодской области РФ произошел взрыв в районе металлургического комбината "Северсталь". Российское медиа Sota опубликовало видео атаки дронов на предприятие.

"Так выглядела сегодняшняя атака дрона по металлургическому комбинату "Северстали" в Череповце", — говорится в сообщении.

Также в источнике добавили, что российский канал "ГородЧе", изначально опубликовавший видео, удалил его по требованию прокуратуры. Ранее результаты атак запретило публиковать правительство Ленинградской области.

Что известно про взрыв на заводе "Северсталь"

Согласно заявлению и.о. губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, работоспособность печи не была нарушена, и предприятие продолжает свою деятельность в обычном режиме.

Пост директора "Северстали"

Отметим, что ранее генеральный директор завода сообщал о "технологическом инциденте", который произошел на заводе утром 7 марта. Однако согласно высказываниям сотрудников завода, одна из доменных печей была полностью выведена из строя.

Пост директора "Северстали"

При этом в соцсетях местные жители подвергли сомнению официальную версию о "технологическом инциденте". Одно из местных изданий "Череповецкая истина" со ссылкой на собственные источники утверждает, что реальной причиной взрыва была атака на завод БПЛА.

Пост местного издания

ПАО "Северсталь" — сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Напомним, 6 марта в росСМИ сообщили об атаке на аэродром и нефтебазу в Воронежской области РФ.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что БПЛА дважды атаковали склад горюче-смазочных материалов в регионе. Он рассказал, что в результате атаки пострадавших нет.