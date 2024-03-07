"Война в самой жестокой форме": Европа живет в предвоенное время, а наши братья воюют, — Туск

По словам польского премьера, нет причин, чтобы капитулировать перед злом, поскольку экономический, демографический, финансовый и моральный потенциал Европы выше, чем потенциал агрессора.

Related video

Недавно избранный премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о том, что в Европе наступила новая предвоенная эра, сравнимая с годами, предшествовавшими Второй мировой. Об этом сообщает The Guardian.

"Времена блаженного спокойствия прошли. Послевоенная эпоха закончилась. Мы живем в новые времена, в довоенную эпоху. В сущности, для некоторых наших братьев это время уже и не предвоенное. Это полномасштабная война в своей самой жестокой форме", — обратился он к своим коллегам и сотням парламентариев из ЕС на ежегодном съезде "Европейской народной партии" в Бухаресте.

По его словам, "не наша вина, что в повседневном словаре вновь появились такие выражения, как бои, обстрелы, ракетные атаки и геноцид".

Европа хотела жить и развиваться в послевоенном мере. Но сегодня нужно говорить о том, что приходится либо предпринять сопротивление и защищать границы, территории и принципы — как следствие будущих граждан и будущие поколения — либо погибнуть.

По его словам, нет причин, чтобы капитулировать перед злом, поскольку экономический, демографический, финансовый и моральный потенциал Европы выше, чем потенциал агрессора. И важно, чтобы Европа поверила в свою силу.

"Что касается оборонных возможностей, мы не можем жить иллюзиями. Никто, кроме нас, не займет наше место в этом бою за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами — лучший гарант нашей безопасности и единства", — заявил он.

Напомним, что Дональд Туск назвал требования польских фермеров о полной блокаде границы с Украиной неприемлемыми.

Также сообщалось, что Туск предлагает Евросоюзу принять совместное решение относительно запрета на импорт российского и белорусского зерна.