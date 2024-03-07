Обсудят зерно и войну: Зеленский встретится с Эрдоганом 8 марта, — Reuters
По словам журналистов, Турция — страна НАТО, которая делит морскую границу с Украиной и Россией и стремится сохранить связи с обеими воюющими сторонами.
В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис турецкого президента.
По данным журналистов, представители двух стран обсудят события войны в Украине, Черноморский зерновой коридор и другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями.
Турция — страна НАТО, которая делит морскую границу с Украиной и Россией и стремится сохранить связи с обеими воюющими сторонами. Стамбул оказывает военную помощь Киеву и поддерживает территориальную целостность Украины, вместе с тем выступает против санкций в отношении РФ.
Напомним, что в ISW объяснили, как РФ использует Эрдогана и Цзиньпина. Заявления Москвы о якобы заинтересованности в мирных переговорах — попытка побудить Запад согласиться на уступки по части украинского суверенитета, считают аналитики.
Также сообщалось, что Турция не пропускает через Босфорский пролив российские суда с оружием и похищенным зерном. Турция, судя по всему, предпринимает меры из-за того, что россияне пытаются перевозить оружие и краденое украинское зерно, считают в мониторинговой группе.
В свою очередь, российские корабли возле Босфора выполняют странные маневры. По словам OSINT-исследователей, опасаются морских дронов.