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80 уничтоженных бронемашин за день: россияне столкнулись с новой линией обороны ВСУ, — Forbes

Российская техника
Фото: Скрин видео | Российская техника

По словам аналитиков, завершилось, возможно, последнее крупное наступление российских войск к западу от Авдеевки. Противник потерял 84 единицы техники, которые OSINT-исследователи отметили 2 марта.

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OSINT-аналитики ежедневно часами просматривают социальные сети, спутниковые снимки и другие источники в поисках поврежденных, уничтоженных и брошенных транспортных средств — российских войск и Сил обороны. В среднем за день находится несколько десятков новых разбитых российских машин и несколько украинских. Об этом пишет Forbes.

Подсчеты аналитика открытых источников Эндрю Перпетуа и проекта Oryx в целом сходятся с подсчетами потерь российской и украинской техники за первые 700 дней полномасштабной войны: 14 000 и 5 000 соответственно.

Для Перпетуа 1-2 марта значительно прибавилось работы, это немногим меньше, чем 3 февраля, которое стало рекордным днем: 103 уничтоженных, разрушенных или брошенных единиц техники: 73 — российских и 33 — украинских.

2 марта было 97 потерь, из них 84 — российские. Это в четыре раза выше среднесуточного показателя для россиян и вдвое выше среднего показателя для ВСУ.

Потери техники Fullscreen
Потери техники

Февральский рекорд стал итогом четырехмесячной кампании российской армии по захвату Авдеевки. Авторы публикации называют авдеевскую победу ВС РФ пирровой, поскольку 2-я и 41-я общевойсковые армии РФ в итоге потеряли 16 000 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и около 700 единиц техники.

Активная оборона ВСУ

Украинская 110-я бригада отступила из Авдеевки в середине февраля. Вместо того, чтобы остановиться в руинах города, россияне продолжали преследовать отходящих бойцов ВСУ у первой линии поселений в нескольких километрах к западу от Авдеевки. Российские войска быстро захватили Степовое, Ласточкино и Северное.

Но в соседней линии сел — Бердычи, Орловка и Тоненькое — украинские 47-я, 3-я и 57-я бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор танками, артиллерией, минометами и беспилотниками.

Благодаря увеличению поставок боеприпасов от европейских союзников Украины (хотя пока и не от США), украинские бригады остановили дальнейшее российское продвижение.

Аналитики "Института изучения войны" ожидали такого развития событий 18 февраля.

"Российские войска, которые понесли большие потери личного состава и техники при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда столкнутся с более свежими украинскими частями на подготовленных оборонительных позициях", — говорилось в сводке ISW.

Свидетельства такой кульминации разбросаны по полям, дорогам и лесополосам к западу от Авдеевки: сотни разбитой российской техники и гораздо меньше разбитой украинской. 84 потери российской техники, которые OSINT-исследователи отметили 2 марта, могут быть следствием последнего крупного наступления россиян к западу от Авдеевки.

Напомним, что Силы обороны оттеснили россиян из Ивановского и ликвидировали вражескую пехоту возле Клещиевки.

Также сообщалось, что операторы морских дронов ВСУ применяют тактику немецких подлодок. MAGURA V5 загнали корвет "Сергей Котов" в открытое море, где его ждала дополнительная группа беспилотников.