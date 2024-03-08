Российская армия увеличила темпы наступления в Украине, — разведка Эстонии (карты)

По информации руководителя эстонского разведывательного центра Антса Кивисельга, сейчас наибольшая активность наблюдалась на направлениях Роботино и Вербово, где Россия пытается продвинуться.

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Разведка Сил обороны Эстонии пришла к выводу, что российская армия сейчас удерживает инициативу на поле боя в Украине, а темпы наступательных операций врага снова начали расти. Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг на брифинге в пятницу, 8 марта, передает ERR.

По словам представителя эстонской разведки, до сих пор активность российских сил постепенно снижалась, однако за последнюю неделю снова начала набирать обороты. Особенно такая тенденция касается сухопутных войск.

Однако, он отметил, что несмотря на увеличение темпов операций, оперативно-тактические цели Российской Федерации по-прежнему остаются нереализованными.

ВС РФ ищет слабые места в обороне Украины

Кивисельг подчеркнул, что Россия акцентирует свое внимание на выявлении возможных "слабых мест" в обороне Украины, преимущественно на Луганском (Купянск — Кременная — Сватово) и Донецком (Бахмут и Авдеевка) направлениях.

По его словам, в обоих этих районах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед.

"К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах. В районе Бахмута наблюдается определенное продвижение на северо-западе и западе. В районе Авдеевки существенных изменений на фронте не произошло", — уточнил он.

Ситуация вблизи Бахмута / DeepStateMap Ситуация вблизи Авдеевки / DeepStateMap

Ситуация на южном фронте

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, на юге Украины, в частности в направлении Запорожья и Херсона, как и на предыдущей неделе -отмечалась более низкая активность боевых действий.

"Наибольшая активность наблюдалась на направлениях Роботино и Вербово, где Российская Федерация пыталась продвинуться", — уверяет Кивисельг.

Он добавил, что на левом берегу Днепра Вооруженные силы Украины до сих пор удерживают созданные там плацдармы и отражают атаки российских оккупантов в этом районе.

Ситуация вблизи населенного пункта Роботино / DeepStateMap Ситуация вблизи населенного пункта Вербово / DeepStateMap

Что известно о ситуации на фронте

Напомним, аналитики Института изучения войны в сводке от 7 марта сообщили, что по информации разведки Литвы, Россия может поддерживать текущий темп войны в Украине и, вероятно, сможет постепенно нарастить военный потенциал в ближайшем будущем.

Кроме того, по данным разведслужбы, РФ имеет ресурсы в том, что касается личного состава, материальной базы и необходимых финансов — это позволяет поддерживать военную кампанию в Украине в ближайшее время.

В ISW добавили, что в краткосрочной перспективе Россия будет пытаться полностью взять под контроль Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, что в марте 2023 года литовская разведка отмечала, что Россия будет способна вести войну в Украине еще два года. Руководитель разведведомства Элигиюс Паулавичюс отмечал, что возможности ВС РФ продолжать войну зависят от военной помощи Ирана и Северной Кореи.