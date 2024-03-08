Атакуют необычным образом: в ВСУ назвали "самые горячие" участки фронта (видео)

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, противник сначала накапливает ресурсы для атаки бронеколонной, которая подвергается уничтожению, а после переходит к привычной стратегии атаки.

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Работино Запорожской области находится под надежным контролем украинских вооруженных сил, и незначительное количество российских граждан, пытающихся проникнуть в его центр, сталкиваются с сильным сопротивлением и подвергаются уничтожению. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, в течение последних суток наибольшее число атак со стороны российских сил сосредоточено на объекте ОСГВ "Таврия".

"У нас самый горячий отрезок. При этом наш отрезок распределяется на три разных направления — Авдеевское, Новопавловское и Ореховское. На Авдеевском направлении ситуация стабилизирована и продвижение врага фактически остановлено, там различные его мелкие движения носят локальный характер. Самым активным у нас сейчас является Новопавловское направление — к западу от города Марьинка", — рассказал Лиховий.

Согласно его заявлению, после отступления украинских войск из Авдеевки, противник сосредотачивает свои основные усилия именно на направлении ОСГВ "Таврия", стремясь захватить село Новомихайловка в Донецкой области. Кроме того, российские силы направляют значительные силы для захвата сел Георгиевка, Победа и города Красногоровка, где лишь за последний день было зафиксировано 27 попыток штурма.

Лиховий отметил, что на направлении Ореховского противник ведет себя "весьма необычным образом" — периодически накапливает определенные ресурсы для масштабной атаки бронеколонной из множества единиц техники, которая затем подвергается уничтожению. После этого он переходит к привычной тактике использования небольших штурмовых групп, иногда с привлечением бронетехники, для высадки пехоты в центре села Работино.

"Работино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села уничтожаются рано или поздно", — добавил он.

При этом сказал, что за вчера было отбито две атаки противника в районе Работино и Вербового, а в предыдущие дни их было больше.

Напомним, ранее в Forbes сообщили, что перспектива того, что российские войска прорвут оборонительную линию Вооруженных сил на Авдеевском направлении, проникнут в незащищенный тыл и выйдут к крупным городам, уже не просматривается. После того, как 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями дали отпор и даже контратаковали на некоторых участках.

По информации издания, через пять месяцев после начала наступления Авдеевская битва завершается. Аналитики называют такую победу пирровой, из-за значительных потерь, по меньшей мере 16 тысяч убитых и почти 800 единиц бронетехники.

А также россияне столкнулись с новой линией обороны ВСУ — и потеряли 80 бронемашин за день.