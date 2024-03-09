По меньшей мере 3 прилета: обозреватель предполагает, что в Таганроге был подбит еще один А-50

Поврежденный в Беларуси самолет А-50 в свое время доставили в Россию, где он долгое время стоял под открытым небом, а ремонтные работы комплекса "Шмель" так в полном объеме за год простоя и не стартовали.

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Несмотря на заявления РФ о том, что все БпЛА, которые атаковали Таганрог были сбиты, видео, которые попали в сеть, свидетельствуют об обратном. На это обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

"В то время как российская сторона заявляет, что все воздушные цели были сбиты не имеющей аналогов в мире ПВО России, в открытых источниках было опубликовано по меньшей мере 3 видео с очевидными прилетами по поверхности. Кроме того, по неподтвержденной пока информации, на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" получил повреждения фюзеляж борта А-50 RF-50608. Напомню, что именно этот борт 26 февраля 2023 года в Мачулищах (Беларусь) получил повреждение комплекса "Шмель" каким-то дроном", — рассказал эксперт.

Ангар ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Он добавил, что поврежденный в Беларуси борт доставили в Россию, где он долгое время стоял под открытым небом, а ремонтные работы его комплекса "Шмель" так в полном объеме за год простоя и не стартовали.

"Ждем подтверждения информации, но если это и так, то случай и в самом деле, гипертрофированно комичный", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что спутниковые снимки из Таганрога свидетельствуют, что российский самолет А-50 то появляется, то исчезает на аэродроме авиаремонтного завода в Таганроге. На месте стоянки последний раз его заметили девять дней назад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 марта РФ оказалась под массированной атакой беспилотников. Согласно данным Минобороны России, военные объекты на территории РФ атаковали 47 дронов со взрывчаткой. Из них 41 — направлялись именно в Ростовскую область, где расположен город Таганрог.