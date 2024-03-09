Турция и США провели переговоры по Стратегическому механизму, одной из тем была Украина, — СМИ

Анкара считает, что пришло время обсудить способы прекращения войны, но там не заметили такой готовности со стороны Киева и Москвы.

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Турецкие и американские официальные лица провели исчерпывающие переговоры по войне в Украине и Газе, а также различным двусторонним вопросам во время встреч в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу. Подробности сообщает Reuters.

Союзники по НАТО начали встречи, которые получили название Стратегический механизм, в четверг, чтобы обсудить усилия, направленные на то, чтобы выйти за рамки глубоких политических разногласий и улучшить сотрудничество в других сферах.

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Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, заявил, что официальные лица этих государств провели несколько раундов обсуждений на такие темы, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество оборонной промышленности, работа в области энергетики и борьба с терроризмом. Он рассказал, что решая проблемы, с которыми сейчас сталкиваются страны, важно также осознать общий потенциал двух наций.

Фидан сказал, что он подтвердил мнение Турции относительно необходимости немедленного и длительного прекращения огня в Газе. Он отметил необходимость того, чтобы страны сделали больше, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу и проложить путь к решению относительно создания двух государств.

Дипломат также обсудил пути прекращения вторжения России на территорию Украины с Государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он повторил, что Анкара считает, что пришло время обсудить способы прекращения войны, но Турция не заметила такой готовности со стороны Киева и Москвы.

"Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", — сказал Фидан.

Союзники все еще остаются в разногласиях по ряду вопросов, таких как приобретение Турцией российских оборонных систем С-400. Следствием этого были американские санкции в отношении программы истребителей F-35. Турция также глубоко обеспокоена поддержкой США курдских боевиков в Сирии, которых Анкара считает террористами.

Напомним, 8 марта Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, анонсировал мирное мероприятие, к которому могут привлечь Россию. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на такое заявление, что не видит каким образом можно вести переговоры со страной, которая все разрушает.