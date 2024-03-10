Выполняя боевое задание погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко (фото)

У 33-летнего офицера осталась жена, родители и шестилетний сын. Защитника похоронят в Ивано-Франковске.

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В небе над Донецкой областью 8 марта во время выполнения очередного боевого задания погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил ВСУ Андрей Ткаченко. Об этом сообщили на Facebook-странице самборского "Пласта".

Он был одним из лучших воспитанников "Пласта". Неоднократно проходил обучение в лагерях организации. Получил степень пластуна-разведчика.

Андрей Ткаченко Фото: facebook.com/PlastSambir

В 2008 году поступил в Национальный Харьковский университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, обучение в котором успешно завершил в 2012 году. Первые самостоятельные полеты совершил в октябре 2009 года. Был опытным в прыжках с парашютом.

Пилот Андрей Ткаченко Фото: facebook.com/PlastSambir

Военную службу проходил в Ивано-Франковске и в Харькове. С началом войны в 2014 году выполнял боевые задачи во время АТО и ООС.

После полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину выполнял боевые задачи, как пилот-истребитель, на востоке и юге страны.

По информации самборского "Пласта", летчика похоронят в Ивано-Франковске, где он проживал с семьей. У Андрея остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын Марко.

Напомним, 9 марта сообщалось, что на войне погиб известный украинский журналист. Дмитрий Синченко с начала полномасштабного вторжения вступил в Украинскую добровольческую армию (УДА) и писал о буднях военных.