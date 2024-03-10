Виконуючи бойове завдання загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко (фото)

У 33-річного офіцера залишилася дружина, батьки та шестирічний син. Захисника поховають в Івано-Франківську.

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У небі над Донеччиною 8 березня під час виконання чергового бойового завдання загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил ЗСУ Андрій Ткаченко. Про це повідомили на Facebook-сторінці самбірського "Пласту".

Він був одним із найкращих вихованців "Пласту". Неодноразово проходив вишкіл у таборах організації. Здобув ступінь пластуна-розвідувача.

Андрій Ткаченко Фото: facebook.com/PlastSambir

У 2008 році вступив до Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році. Перші самостійні польоти здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.

Пілот Андрій Ткаченко Фото: facebook.com/PlastSambir

Військову службу проходив в Івано-Франківську та в Харкові. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО й ООС.

Після повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в Україну виконував бойові завдання як пілот-винищувач на Сході й Півдні країни.

За інформацією самбірського "Пласту", льотчика поховають в Івано-Франківську, де він проживав із сім’єю. В Андрія залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син Марко.

Нагадаємо, 9 березня повідомлялося, що на війні загинув відомий український журналіст. Дмитро Сінченко з початку повномасштабного вторгнення вступив до Української добровольчої армії (УДА) й писав про будні військових.